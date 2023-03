Elektryczny samolot imponuje zasięgiem. Przeleciał aż 620 kilometrów!

Firma Beta Technologies opisuje niezwykłą historię obu wersji samolotu. Początkowo planowano produkcję jedynie modelu ALIA z możliwością pionowego startu i lądowania, a wersja z klasycznym skrzydłem (VX300) miała być używana jedynie do testów. Okazało się, że do producenta zaczęły się zgłaszać firmy zainteresowane zakupem modelu CX300. W tej sytuacji producent e-samolotu zaczął się starać o certyfikat dla obu modeli elektryków.



Pierwsze zamówienia na samolot w wersji CX300 zgłosiły linie lotnicze Air New Zealand, a także firma United Therapeutics. Ta ostatnia zamierza wykorzystać samolot do transportu środków medycznych, a także narządów do transplantacji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Korea Północna przeprowadziła test z międzykontynentalną rakietą balistyczną AFP