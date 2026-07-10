Obecnie na orbicie okołoziemskiej znajduje się niespełna 11 tys. satelitów Starlink i z miesiąca na miesiąc jest ich coraz więcej. Na tym Elon Musk nie poprzestanie. SpaceX chce zbudować ogromną megakonstelację satelitarną i plany firmy ujawnia nam wniosek złożony do FCC (Federalnej Komisji Łączności).

SpaceX chce umieścić nawet 100 tys. satelitów Starlink Gen3 na orbicie

Firma Elona Muska złożyła do FCC wniosek o wydanie zgody na umieszczenie nawet 100 tys. satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej. Mają to być statki dla systemu opisywanego jako "Gen3 NGSO". Nie wiadomo, na jaką dokładnie nazwę zdecyduje się SpaceX, ale astronom Jonathan McDowell, który bacznie śledzi starty, używa roboczego nazewnictwa "Starlink Gen3".

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Satelity Starlink Gen3 będą masywne. Waga każdego z nich to około 2-2,5 tony. Dla porównania masa statków pierwszej generacji wynosiła od 260 do 306 kilogramów. Z wniosku złożonego do FCC wynika również, że nowe satelity z rozłożonymi panelami słonecznymi mają powierzchnię od 300 do 400 metrów kwadratowych.

Dla porównania satelity Starlink V2 Mini, które obecnie SpaceX rozmieszcza na orbicie okołoziemskiej, ważą około 800 kilogramów i mają powierzchnię około 116 metrów kwadratowych.

Satelity Starlink Gen3 będą wystrzeliwane rakietą Starlink

Obecna generacja Starlinków jest wystrzeliwana w kosmos w zestawach zazwyczaj składających się z około 29 statków. Wynosi je na orbitę Falcon 9. Satelity Gen3 będą jednak znacznie cięższe i firma będzie musiała sięgnąć po większą rakietą. Tą jest oczywiście Starship.

SpaceX buduje Starshipa od lat i obecnie prowadzi testy ogromnej rakiety. Docelowo będzie ona mogła wynosić na niską orbitę okołoziemską ładunki ważące nawet ponad 100 ton. Będzie więc idealnym rozwiązaniem pod kątem wystrzeliwania zestawów satelitów Starlink Gen3.

W przeciwnym razie SpaceX musiałoby na każdy lot Falcona 9 ograniczać się do kilku sztuk nowych Starlinków, co byłoby mało opłacalne. Oczywiście warto pamiętać o jeszcze innym pomyśle Muska, którym jest Starmind. To megakonstelacja, która ma składać się z nawet miliona satelitów AI.



