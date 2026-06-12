SpaceX wchodzi na giełdę i Elon Musk podgrzewa to istotne wydarzenie. Kontrowersyjny miliarder ujawnił nowe szczegóły projektu, który docelowo ma być najważniejszym w dotychczasowej historii firmy. To satelity AI, które mają trafić na orbitę nawet w liczbie miliona sztuk. Sam pomysł został nakreślony jesienią 2025 r.

Elon Musk chce satelity AI na orbicie i to najważniejszy projekt SpaceX

Wspomniane satelity AI mają docelowo być najważniejszym projektem w dotychczasowej historii SpaceX. Oczywiście umieszczenie aż miliona statków tego typu na orbicie wydaje się dziś pomysłem bez szans na realizację. Dla porównania konstelacja Starlinków budowana jest od lat, a składa się dziś z "zaledwie" ponad 10 tys. sztuk.

Mimo to Elon Musk twierdzi, że jest to możliwe. Takie statki trzeba najpierw zbudować. Dlatego ma powstać specjalna fabryka zdolna do wyprodukowania nawet miliona satelitów. Jej działalność miałaby rozpocząć się pod koniec 2027 r.

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Same satelity AI mają bazować w dużym stopniu na rozwiązaniach, które SpaceX umieściło w Starlinkach V3. Elon Musk wyjaśnia więc, że kluczowe technologie istnieją. Wystarczy je zaimplementować do nowych statków.

Milion satelitów AI SpaceX zaleje ziemskie niebo?

Sam pomysł jest bardzo kontrowersyjny. Już dziś środowiska naukowe skarżą się na Starlinki, które skutecznie "zaśmiecają" nocne niebo. Jak nietrudno się domyślić, milion satelitów AI na orbicie mogłoby doprowadzić do znacznego pogorszenia warunków.

Mimo to Elon Musk twierdzi, że przestrzeń kosmiczna jest ogromna i dodał, że nie powinno być ryzyka dla kolizji. Nawet przy tak dużej liczbie satelitów. Założyciel SpaceX ujawnił też kilka aspektów technicznych.

Satelity AI SpaceX zostaną wyposażone w nowoczesne łącza optyczne, co pozwoli na szybką wymianę danych. Ponadto mają generować 120 kW mocy w trybie ciągłym (do 150 kW w szczycie).

Nowe satelity AI mają być wynoszone na orbitę okołoziemską z użyciem rakiety Starship i jej pierwszego stopnia Super Heavy. Konstrukcja nie jest jeszcze gotowa, ale prace idą w dobrym kierunku.





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