Mars od dawna był konikiem Elona Muska. Miliarder od lat prezentował własne plany związane z kolonizacją Czerwonej Planety, choć żaden statek SpaceX jeszcze tam nie poleciał. Firma zmienia plany i planuje skupić się na celu, który znajduje się bliżej.

Elon Musk ma nowy cel i jest nim Księżyc

Założyciel SpaceX ujawnił na platformie X, że jego firma zmienia plany i obecnie skupi się na innym celu. Jest nim Księżyc. Z informacji, które ujawnił Elon Musk wynika, że pierwszy lot na Srebrny Glob ma odbyć się za około rok i tutaj wspomniał o marcu 2027 r.

Pierwsza misja SpaceX na Księżyc będzie bezzałogowa. Firma będzie chciała tam wysłać statek bez astronautów, który następnie wyląduje na powierzchni. Tym pojazdem kosmicznym jest oczywiście Starship, nad którym prace trwają od lat.

Lądowanie na Księżycu ma być wstępem do realizacji bardziej ambitnego planu. Jest nim budowa miasta na powierzchni Srebrnego Globu. Według Muska stworzenie takiej kolonii będzie znacznie prostsze w porównaniu do Marsa. Elon Musk opisał to w następujący sposób.

SpaceX skupia się na budowie samorosnącego miasta na Księżycu, co potencjalnie możemy osiągnąć w mniej niż 10 lat, podczas gdy na Marsie zajęłoby to ponad 20 lat

Mars nadal w planach SpaceX

Nowe plany Muska nie oznaczają jednak, że firma chce całkowicie odpuścić Marsa. Przeciwnie, bo główna misja SpaceX pozostaje bez zmian.

Misja SpaceX pozostaje ta sama: rozszerzyć świadomość i życie, jakie znamy, aż do gwiazd

"Podróż na Marsa jest możliwa tylko wtedy, gdy planety ustawią się w jednej linii co 26 miesięcy (czas podróży wynosi sześć miesięcy), podczas gdy na Księżyc możemy wystrzelić co 10 dni (czas podróży wynosi dwa dni)" - dodaje Elon Musk.

To sprawia, że zbudowanie miasta na Księżycu będzie znacznie prostsze, niż osiągnięcie podobnego celu na Marsie. Elon Musk dodał, że Starship zaoferuje duże możliwości z zakresu wynoszenia ładunków w kosmos (docelowo ma to być ponad 200 ton) i dzięki temu na Srebrny Glob będzie można szybko dostarczyć odpowiednie ilości zaopatrzenia.

Elon Musk przesuwa lot na Marsa o kilka lat

Kiedy więc SpaceX chce polecieć na Marsa? Jeszcze niedawno Elon Musk twierdził, że pierwszy lot bezzałogowy Starshipa na Czerwoną Planetę mógłby odbyć się pod koniec 2026 r. Dziś wydaje się to niemożliwe, co szef SpaceX sam przyznaje.

Wyprawa na Marsa rozpocznie się za 5 lub 6 lat, więc będzie realizowana równolegle z wyprawą na Księżyc, ale to Księżyc będzie głównym celem

Pamiętajmy, że cele prezentowane przez Muska często są bardzo ambitne, ale ich osiągnięcie zajmuje więcej czasu. Sam Starship (wg deklaracji sprzed kilku lat) już miałby latać w okolice Księżyca z turystami. Pierwszy lot w ramach projektu dearMoon miał odbyć się w 2024 r. Jak dobrze wiemy, nic takiego się nie wydarzyło.

