ESA rozbiła model statku Space Rider. Roztrzaskał się podczas testu

W skrócie Europejska Agencja Kosmiczna przeprowadziła test spadochronowy modelu statku Space Rider, który zakończył się awarią i rozbiciem prototypu.

Do nieudanego testu doszło 6 października na poligonie Salto di Quirra na Sardynii, gdzie główny spadochron typu parafoil uległ zerwaniu podczas procedury lądowania.

ESA poinformowała, że mimo utraty modelu, incydent nie powinien wpłynąć na harmonogram rozwoju projektu, a dochodzenie ma ustalić dokładne przyczyny awarii.

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Europejska Agencja Kosmiczna od jakiegoś czasu pracuje nad nowym pojazdem kosmicznym wielokrotnego użytku. Projekt o nazwie Space Rider wszedł w kolejną fazę testów, ale ostatnia próba, którą przeprowadzono wcześniej w tym miesiącu, z pewnością nie przebiegła wedle oczekiwań ESA.

Europejska Agencja Kosmiczna rozbiła prototyp statku Space Rider

Nieoczekiwany incydent miał miejsce 6 października. Tego dnia odbył się test spadochronowy pełnowymiarowego modelu statku Space Rider. Z informacji przekazanych przez Europejską Agencję Kosmiczną wynika, że pierwszy spadochron hamujący otworzył się prawidłowo. Jednak główny uległ zerwaniu.

Ostatecznie prototyp pojazdu kosmicznego nie był w stanie wyhamować w trakcie opadania na powierzchnię i uległ rozbiciu. Test odbył się na poligonie wojskowym Salto di Quirra na Sardynii.

Po kilku udanych próbach z wykorzystaniem modeli o masie odpowiadającej rzeczywistemu pojazdowi, październikowy test całego systemu nie przebiegł zgodnie z planem. Wystąpiła anomalia podczas rozkładania spadochronu typu parafoil

Przedstawiciel Europejskiej Agencji Kosmicznej dodał, że obecnie trwa dochodzenie. Jego celem jest uzyskanie informacji o przyczynach usterki i podjęcie kolejnych kroków.

Testy pojazdu kosmicznego Space Rider przebiegają w dobrym kierunku

Europejska Agencja Kosmiczna wyjaśnia, że październikowa wpadka nie powinna mieć większego wpływu na harmonogram rozwoju projektu.

"Mamy nadzieję, że ten test nie wpłynie negatywnie na pozostały harmonogram ani działania kwalifikacyjne - a przynajmniej nie wymusi ich zmiany" - komentuje Géraldine Naji, dyrektor ESA ds. transportu kosmicznego i dodaje, że pozostałe testy pojazdu przebiegają zgodnie z planem.

Utracony statek był pełnowymiarowym modelem testowym, który opracowano w celu oceny systemów schodzenia i lądowania jednostki Space Rider. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że prototyp był jeszcze daleki od prawdziwego pojazdu kosmicznego, który będzie mógł polecieć na orbitę.

Space Rider to bezzałogowy statek kosmiczny, który Europejska Agencja Kosmiczna chce wykorzystać do wynoszenia eksperymentów naukowych na orbitę okołoziemską. Pojazd docelowo będzie wielokrotnego użytku.