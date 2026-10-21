Dotychczas polityka arktyczna UE koncentrowała się przede wszystkim na zmianach klimatu, ochronie środowiska i badaniach naukowych. Teraz Bruksela wyraźniej przesuwa akcent na kwestie strategiczne. Arktyka ma coraz większe znaczenie dla bezpieczeństwa Europy, a topnienie lodu morskiego otwiera nowe możliwości żeglugi i eksploatacji surowców, zwiększając zarazem zainteresowanie regionem ze strony największych światowych potęg.

Arktyka jest jednym z miejsc, w których zderzają się tektoniczne płyty geopolityki

Jak podkreśliła, gdy suwerenność, integralność terytorialna i zasady zapewniające dotąd stabilność regionu przestają być oczywiste, Unia Europejska musi działać i zmienić swoje strategiczne podejście.

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Rosja zwiększa obecność wojskową

Jednym z głównych powodów zaostrzenia unijnego podejścia jest aktywność Rosji - Moskwa rozbudowuje swoją obecność wojskową na dalekiej północy, ponownie uruchomiła część baz z czasów sowieckich i testuje w regionie nowe rodzaje uzbrojenia.

Wtargnięcia dronów, zakłócanie sygnału GPS i sabotaż kabli podmorskich podważają bezpieczeństwo Arktyki

UE chce w związku z tym poprawić możliwości wykrywania zagrożeń i koordynowania reakcji. Plan zakłada rozwój monitorowania satelitarnego oraz utworzenie centrum bezpieczeństwa morskiego, które ma ułatwić łączenie i analizowanie danych gromadzonych przez instytucje unijne i państwa członkowskie.

Jednym z zadań będzie obserwowanie zagrożeń dla infrastruktury krytycznej, w tym podmorskich kabli telekomunikacyjnych. Bruksela chce również usprawnić śledzenie rosyjskiej floty tankowców cienia, wykorzystywanej do obchodzenia międzynarodowych sankcji. Wspomina się też o rozwoju możliwości monitorowania infrastruktury, koordynowania jej ochrony i organizowania napraw w przypadku awarii lub celowego uszkodzenia.

Europa chce więcej lodołamaczy

Kolejnym priorytetem jest zwiększenie liczby lodołamaczy dostępnych dla państw europejskich. Unia pozostaje pod tym względem w tyle za Rosją, która od lat rozwija flotę jednostek przystosowanych do działania w zamarzniętych wodach.

Bruksela zamierza opracować możliwości wspólnych zakupów, łączenia zasobów oraz współdzielenia zdolności operacyjnych. Chodzi o to, by państwa europejskie mogły skuteczniej wykorzystywać dostępne jednostki i zwiększyć możliwości działania w wymagających warunkach arktycznych.

Znaczenie tego regionu dla UE wynika również z położenia jej państw członkowskich. Danię, Finlandię i Szwecję zalicza się do państw arktycznych, a bezpieczeństwo północnych szlaków morskich ma znaczenie dla całej Europy.

Grenlandia w centrum geopolitycznej rywalizacji

Na zmianę podejścia Brukseli wpłynęły również napięcia wokół Grenlandii. Prezydent USA Donald Trump wysuwał żądania dotyczące tego autonomicznego terytorium należącego do Królestwa Danii, co wzbudziło niepokój wśród europejskich sojuszników. Choć ton Waszyngtonu złagodniał w porównaniu z początkiem roku, a później podpisano porozumienie dotyczące bezpieczeństwa z udziałem Grenlandii i Danii, w Europie nadal utrzymują się obawy dotyczące przyszłości wyspy i stabilności relacji transatlantyckich.

We wrześniu Ursula von der Leyen ogłosiła pakiet wsparcia dla Grenlandii o wartości 200 mln euro. Podczas wizyty zapowiedziała, że UE chce być bardziej obecna i aktywna zarówno na wyspie, jak i w całej Arktyce. W nowej strategii znalazły się również przedsięwzięcia mające ograniczyć zależność Europy od infrastruktury kontrolowanej przez zagranicznych dostawców, w tym amerykańskie firmy technologiczne.

Jednym z planów jest budowa bezpiecznego kabla podmorskiego łączącego Grenlandię z kontynentalną częścią UE. Ma on stanowić element szerszej sieci arktycznej, która w przyszłości obejmie także Kanadę, Japonię i Koreę Południową. Celem jest zwiększenie odporności komunikacji i ograniczenie zależności od pojedynczych tras przesyłu danych.

Strategia przewiduje również pogłębienie współpracy z państwami spoza UE, które podzielają jej podejście do bezpieczeństwa. Wśród partnerów wymieniono Kanadę, Wielką Brytanię i Norwegię.