Kolej w Europie ma coraz więcej pasażerów i dobrze to widać również na przykładzie Polski. Potrzeba więc więcej pociągów, w tym również szybkich jednostek dla Kolei Dużych Prędkości. Nową jednostkę KDP planuje stworzyć hiszpańskie Talgo.

Talgo zbuduje nowy pociąg KDP dla prędkości 350 km/h

Hiszpanie z Talgo chcą iść za ciosem i po opracowaniu platformy Avril planują zbudować nowy pociąg spełniający kryteria Kolei Dużych Prędkości. Jednostka będzie w stanie rozwijać prędkość do 350 km/h i ma być odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku.

Plany hiszpańskiej firmy zostały ujawnione w podsumowaniu za 2025 r. Na nowy pociąg trochę jednak poczekamy. Talgo chce go opracować w latach 30. i przyznaje, że będzie to duże wyzwanie z zakresu innowacji oraz rozwoju. Pojazd ma spełniać aktualne potrzeby pasażerów, które ciągle rosną.

Poprzednia platforma KDP Talgo, czyli Avril, powstawała aż 16 lat. Prace zainicjowano w 2008 r. i Hiszpanie potrzebowali kilkunastu lat do wprowadzenia pociągów do użytku komercyjnego. Jego maksymalna prędkość eksploatacyjna to 330 km/h, ale składy i tak nie rozpędzają się do takich wartości. Obecnie na torach osiągają 300 km/h. Hiszpanie napotkali problemy techniczne i obecnie projekt znajduje się we wczesnym etapie eksploatacji.

W Polsce również zobaczymy pociągi jeżdżące ponad 300 km/h

Polska nie chce być gorsza od naszych zachodnich sąsiadów z Europy i również inwestuje mnóstwo pieniędzy w kolej. W przyszłej dekadzie na rodzimych torach mamy zobaczyć pociągi, które będą w stanie osiągać prędkość ponad 300 km/h. Stosowne postępowanie przetargowe na takie jednostki pod koniec 2025 r. ogłosiło PKP Intercity. Do podobnych zakupów szykuje się spółka CPK.

Nasz infrastruktura nie jest na razie gotowa na tak superszybkie pociągi, ale w planach jest budowa nowej linii kolejowej Y, która połączy 4 z 5 największych miast w Polsce. Oddanie jej pierwszych odcinków do użytku ma zbiec się w czasie z dostarczeniem pierwszych pociągów, które mają być w stanie rozwijać tak duże prędkości. Plan zakłada, że nastąpi to w pierwszej połowie przyszłej dekady.

