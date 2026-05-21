Europa dąży do uniezależnienia własnych systemów w kosmosie od państw spoza Starego Kontynentu. Padł pomysł, aby zbudować autorski system bezpieczeństwa, który zostanie wykorzystany do obserwacji Ziemi. Udział w tym przedsięwzięciu chce wziąć fińsko-polskie ICEYE.

Firma ICEYE startuje w unijnym przetargu w ramach programu EOGS

EOGS (Earth Observation Governmental Service) to unijny program technologiczny, który obecnie znajduje się na etapie studium architektonicznego. Docelowo ma pozwolić na zbudowanie europejskiego systemu obserwacji Ziemi poprzez integrację różnych rozwiązań.

KE powierzyło dużą decyzyjność w tym zakresie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), która zajmuje się koordynacją tego dużego projektu. W przetargu zorganizowanym przez Komisję Europejską zgłosiła się fińska firma ICEYE i jej polski oddział z siedzibą w Warszawie. Prezesem spółki jest Polak Rafał Modrzewski.

ICEYE ma już doświadczenie w branży, a jego systemy kupiło polskie wojsko. Kilka dni temu Siły Zbrojne RP otrzymały dostęp do satelitarnego systemu rozpoznania radarowego MikroSAR. Warto jednak mieć na uwadze, że fińsko-polska firma będzie miała dużą konkurencję. Na szczęście KE dostrzega także potencjał w mniejszych podmiotach i startupach.

Widać wyraźną zmianę w podejściu Komisji Europejskiej. Obok wieloletnich programów coraz większego znaczenia nabierają inicjatywy nastawione na wyniki i szybkie, skuteczne wdrożenia

"W programach takich jak EOGS rosną więc szanse firm, które dysponują gotowymi systemami i potrafią w krótkim czasie dostarczyć sprawdzone rozwiązania" - dodaje współzałożyciel ICEYE.

Polska zwiększyła składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej

Szanse ICEYE w przetargu rosną także dzięki działaniom Polski. Nasz kraj zwiększył składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej z ok. 190 mln euro rocznie w latach 2022-2025 do ok. 730 mln euro na lata 2026-2028, czyli ponad 240 mln euro w skali roku. Rafał Modrzejewski twierdzi, że dzięki temu Polska "ma dziś mocniejszy głos w rozmowach o kształcie europejskich programów kosmicznych".

Dużą rolę we wsparciu ICEYE w przetargu odgrywają także politycy. Firma ma poparcie polskich europosłów i to pochodzących z różnych opcji politycznych. Wyniki postępowania powinny zostać ujawnione w ciągu kilku najbliższych tygodni.

EOGS fundamentem europejskiej autonomii w pozyskiwaniu informacji

Warto dodać, że program EOGS wykracza poza branżę kosmiczną i ma stać się podstawą europejskiej autonomii w ramach pozyskiwania informacji z różnych obszarów. Są to m.in. bezpieczeństwo, monitorowanie sytuacji geopolitycznych czy zarządzanie kryzysowe.

Europa chce w ramach programu uzyskać całodobowy dostęp do danych satelitarnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo UE oraz pozwolić na uzyskanie większych możliwości z zakresu obrony. Zakłada się, że EOGS może osiągnąć pełną gotowość operacyjną do 2028 r.





Dane z kosmosu pomogą w kryzysie. Polska może stać się liderem INTERIA.PL