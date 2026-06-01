W skrócie Nowy superszybki pociąg TGV-M uzyskał autoryzację Europejskiej Agencji Kolejowej, umożliwiającą dopuszczenie do ruchu pasażerskiego.

Projekt TGV-M został zrealizowany przez SNCF Voyageurs i Alstom, a do budowy wykorzystano w 97 proc. materiały nadające się do recyklingu.

Pierwsze kursy pociągów TGV-M z pasażerami pod marką TGV INOUI mają rozpocząć się we Francji od września 2026 roku.

Alstom buduje nowy pociąg KDP o nazwie TGV-M od kilku lat. Testy homologacyjne pojazdu rozpoczęły się w 2023 r. Wygląda na to, że już za kilka miesięcy skład zacznie wozić pasażerów, co jest wynikiem ostatniej decyzji wydanej przez ERA.

Pociąg KDP TGV-M dopuszczony do ruchu przez Europejską Agencję Kolejową

Firma Alstom kończy kilkuletni proces autoryzacji nowego pociągu, który trwał kilkadziesiąt miesięcy. Pod koniec 2025 r. Europejska Agencja Kolejowa otrzymała ostateczny wniosek o dopuszczenie jednostki do ruchu z pasażerami. ERA wydała decyzję w tej sprawie i ta jest pozytywna.

Europejska Agencja Kolejowa wydając pozytywną opinię potwierdziła, że pociąg TGV-M spełnia wszystkie wymagania związane z bezpieczeństwem oraz interoperacyjnością. Sprawne przeprowadzenie testów było możliwe dzięki ścisłej współpracy SNCF Voyageurs i Alstoma.

Ta autoryzacja oznacza zwieńczenie wieloletniego projektu przemysłowego i ostatni etap, który pozwala nam teraz skupić się na uruchomieniu dla naszych klientów. Naszym priorytetem jest udane rozpoczęcie eksploatacji tego rewolucyjnego TGV

TGV-M owocem współpracy firm SNCF Voyageurs i Alstom

Nowy pociąg powstał w ramach inwestycji z zakresu innowacji i jest owocem współpracy SNCF Voyageurs i Alstom. Obie firmy podkreślają, że skład wyznaczy nowe standardy na rynku Kolei Dużych Prędkości.

Projekt był bardzo złożony. Jego realizacja wiązała się z zaangażowaniem ponad 4 tys. specjalistów. TGV-M zaprojektowano we Francji i prawie w całości (97 proc.) został wykonany z materiałów, które nadają się do recyklingu.

Uzyskanie autoryzacji ERA jest znaczącym osiągnięciem. Odzwierciedla jakość przygotowanej dokumentacji oraz zaangażowanie zespołów pracujących nad projektem od początku fazy testów. Wspólnie z SNCF Voyageurs kontynuujemy działania wspierające stopniowe wdrażanie TGV-M i zwiększanie skali jego eksploatacji

W trakcie uzyskiwania homologacji TGV-M przejechał łącznie prawie milion kilometrów. Dokumentacja dołączona do wniosku liczy ponad tysiąc dokumentów. Przy okazji zgłoszono ponad 400 wniosków patentowych.

Superszybki pociąg pod marką TGV INOUI ma kursować z pasażerami od jesieni

TGV-M będzie kursować we Francji pod marką TGV INOUI. Pierwsze dostawy pociągów mają rozpocząć się w czerwcu. Do sierpnia SNCF Voyageurs ma dysponować sześcioma jednostkami. Pierwsze kursy z pasażerami zaplanowano na wrzesień 2026 r.

Nowe pociągi mają jeździć z prędkością do 320 km/h, choć w rzeczywistości mogą rozpędzać się nawet do 350 km/h. Składy zaoferują aż 740 miejsc siedzących dla pasażerów. Dla porównania w Pendolino należącym do PKP Intercity są 402 miejsca.

SNCF Voyageurs zamówiło aż 130 nowych pociągów. Składy trafią także do Eurostar, które zdecydowało się na zakup co najmniej 30 jednostek (z opcją na kolejne 20).





