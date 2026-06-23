W skrócie Wyjątkowo wysokie temperatury w Europie prowadzą do wzrostu zapotrzebowania na prąd i obciążają sieci energetyczne, co zwiększa ryzyko awarii i przerw w dostawach energii.

Ekstremalne upały ograniczają możliwości działania niektórych elektrowni, a awarie infrastruktury już zdarzają się w krajach takich jak Francja czy Włochy.

Chociaż energia słoneczna pomaga pokryć rosnące zużycie, nadal występuje potrzeba stabilnych źródeł zasilania i odpowiednich magazynów energii.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Europa zmaga się już z trzecią falą upałów w tym roku, a synoptycy ostrzegają, że w części regionów temperatury mogą w najbliższych dniach sięgnąć nawet 43 st. C. Wysokie temperatury oznaczają nie tylko zagrożenie dla zdrowia czy utrudnienia w transporcie. Coraz częściej pojawia się także pytanie o bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

Dlaczego upał zwiększa ryzyko blackoutu?

Podczas gorących dni gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na energię. Klimatyzatory, wentylatory i systemy chłodzenia pracują niemal bez przerwy. Według danych przytoczonych przez portal Euronews szczególnie duże wzrosty zużycia energii podczas ekstremalnych upałów notują kraje południowej Europy. Przykładowo w Grecji zapotrzebowanie może być wyższe nawet o blisko 39 proc. niż w miesiącach o normalnej temperaturze.

Problem polega na tym, że sieć energetyczna musi jednocześnie obsłużyć miliony dodatkowych urządzeń. Jeśli zapotrzebowanie przekroczy możliwości systemu lub jego lokalnych elementów, może dojść do awarii i przerw w dostawach prądu.

Tegoroczna fala upałów już daje o sobie znać. Francuski operator Enedis ostrzegł, że temperatura pod ziemią może miejscami dochodzić do 80 st. C, co zwiększa ryzyko uszkodzeń infrastruktury energetycznej, zwłaszcza tej starszej. Z kolei we Włoszech w ostatnich dniach odnotowano czasowe przerwy w dostawach energii w miastach takich jak Mediolan, Bergamo czy Turyn.

Wysoka temperatura szkodzi także elektrowniom

Upały wpływają nie tylko na odbiorców energii, ale też na jej produkcję. W czasie gorącej pogody część elektrowni ma ograniczone możliwości działania. Francuski operator EDF zatrzymał jeden z reaktorów w elektrowni jądrowej Golfech, aby nie przekroczyć dopuszczalnej temperatury wody w rzece wykorzystywanej do chłodzenia instalacji.

Podobne problemy pojawiały się już podczas rekordowych upałów w 2025 roku. Wtedy w wielu krajach Europy temperatury przekroczyły 40 st. C. Wzrosło zużycie energii, a część elektrowni cieplnych i jądrowych musiała ograniczać produkcję. We Włoszech dochodziło wtedy do awarii przegrzewających się podziemnych kabli energetycznych.

Pogoda od dawna jest wrogiem sieci energetycznych

Eksperci przypominają, że ekstremalne zjawiska pogodowe należą do najczęstszych przyczyn zakłóceń w dostawach energii. Burze mogą zrywać linie przesyłowe, powodzie uszkadzać stacje energetyczne, a fale upałów przeciążać całe systemy.

Przykładem skutków awarii na dużą skalę był blackout na Półwyspie Iberyjskim w kwietniu 2025 roku, który objął Hiszpanię i Portugalię. Dochodzenie wykazało, że bezpośrednią przyczyną były problemy techniczne i zaburzenia parametrów pracy sieci, ale wydarzenie pokazało, jak wrażliwe są współczesne, silnie połączone systemy energetyczne.

Paradoksalnie część problemów może łagodzić energetyka słoneczna. Podczas ubiegłorocznych upałów produkcja energii z fotowoltaiki osiągała rekordowe poziomy, pomagając pokryć zwiększone zapotrzebowanie. Nie rozwiązuje to jednak wszystkich problemów. Gdy słońce zachodzi, a zużycie energii pozostaje wysokie, sieć nadal wymaga stabilnych źródeł zasilania i odpowiednich magazynów energii.

Źródła: Euronews.com, thelocal.fr, aa.com.tr, The Conversation

Fakty i mity o przetrwaniu upałów. Sprawdź, ile naprawdę wiesz Rozpocznij quiz





"Lepsza jakość i nowe możliwości". Były pilot myśliwców o F-35 Polsat News