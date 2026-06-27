Kolejne fale upałów przynoszą rekordowe temperatury w Europie Zachodniej i Środkowej, gorące dni pojawiają się coraz wcześniej i trwają coraz dłużej. Mimo to klimatyzacja nadal pozostaje w Europie znacznie rzadsza niż choćby w Stanach Zjednoczonych. Zastanawialiście się, dlaczego tak jest?

Europa nie była przygotowana na takie upały

Odpowiedź jest, wbrew pozorom, bardzo prosta. Przez lata większość krajów europejskich po prostu... nie potrzebowała intensywnego chłodzenia budynków. Owszem, upały się zdarzały, ale były krótsze i mniej dotkliwe niż obecnie, co nieco starsi Czytelnicy zapewne pamiętają. Ludzie przyzwyczaili się do radzenia sobie za pomocą wentylatorów, orzeźwiających chłodnych pryszniców w ciągu dnia czy otwierania okien nocą.

Klimatyzacja nie była tak popularna i w zasadzie wciąż nie jest. Dla porównania w USA klimatyzację ma niemal dziewięć na dziesięć gospodarstw domowych. W Europie urządzenia chłodzące znajdują się w wielu restauracjach i hotelach, ale tylko w około jednej piątej mieszkań.

Przez lata wpływały na to również kwestie ekonomiczne. Zakup i użytkowanie klimatyzacji kosztują, a ceny energii elektrycznej w wielu europejskich państwach są wyższe niż za oceanem.

Stare budynki i przepisy utrudniają zmiany

Znaczenie ma także architektura. W krajach południowej Europy wiele starszych budynków projektowano z myślą o gorącym klimacie. Grube mury, niewielkie okna i rozwiązania poprawiające przewiew pomagały ograniczać nagrzewanie wnętrz.

W innych regionach sytuacja wygląda inaczej. Znaczna część europejskich domów powstała jeszcze zanim klimatyzacja stała się powszechną technologią. Montaż nowoczesnych systemów chłodzenia bywa więc bardziej skomplikowany i kosztowny.

Dodatkowym problemem są przepisy. W niektórych miejscach, szczególnie w zabytkowych dzielnicach, urzędnicy niechętnie zgadzają się na instalację zewnętrznych elementów klimatyzacji, ponieważ mogą one zmieniać wygląd historycznych budynków.

Klimatyzacja pomaga, ale ma swoją cenę

Rosnące temperatury sprawiają jednak, że zainteresowanie chłodzeniem szybko rośnie. Według prognoz liczba klimatyzatorów w Unii Europejskiej do połowy stulecia może przekroczyć 275 milionów, czyli ponad dwa razy więcej niż w 2019 roku.

To rodzi nowy problem. Klimatyzatory zużywają dużo energii i jednocześnie oddają ciepło na zewnątrz. W gęsto zabudowanych miastach może to dodatkowo podnosić temperaturę otoczenia. Jeśli energia pochodzi z paliw kopalnych, zwiększa się również emisja gazów cieplarnianych.

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Europa znalazła się więc w trudnym położeniu. Mieszkańcy potrzebują skutecznej ochrony przed coraz bardziej niebezpiecznymi upałami, ale jednocześnie kontynent stara się ograniczać wpływ na klimat. W najbliższych latach klimatyzacja prawdopodobnie stanie się znacznie bardziej powszechna. Kluczowe będzie jednak to, żeby nowe systemy były możliwie energooszczędne i nie pogłębiały problemu, przed którym mają przecież chronić.

Źródło: CNN

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