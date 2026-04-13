Europejski kraj żegna Windows i stawia na Linuksa

Dawid Długosz

Francja postanowiła zrezygnować z rozwiązań Microsoftu i żegna się z systemem Windows. Tamtejszy rząd postanowił przesiąść się na Linuksa. To część szerszego europejskiego ruchu na rzecz suwerenności cyfrowej, którego celem jest zmniejszenie zależności od technologii zagranicznych, w tym przede wszystkim amerykańskich oraz chińskich.

Francja ogłosiła ważny ruch, który jest częścią większej inicjatywy związanej z uniezależnianiem się od zagranicznych technologii oraz dążenia do uzyskania cyfrowej suwerenności. Tamtejszy rząd pożegnał się z Windows i postanowił dokonać przesiadki na Linuksa.

Francja rezygnuje z Windows na rzecz Linuksa w ramach cyfrowej suwerenności

Decyzja została ogłoszona w zeszłym tygodniu. Na jej mocy Francja postanowiła porzucić w stacjach roboczych system operacyjny Windows. Zostanie on wymieniony na oprogramowanie oparte na Linuksie oraz z otwartym kodem źródłowym.

W rzeczywistości jest to część większej inicjatywy związanej z uniezależnianiem się od zagranicznych technologii oraz dążenia do uzyskania cyfrowej suwerenności, co Francuzi pokazali już wcześniej w tym roku. W styczniu tamtejszy rząd ogłosił, że przeniesie wideokonferencje z dotychczasowych platform Zoom i Microsoft Teams na francuską platformę o nazwie Visio.

Oczywiście na rynku nie istnieje jeszcze na tyle dużo europejskich rozwiązań, które pozwoliłyby na zastąpienie kompetencji cyfrowych we wszystkich obszarach. Mimo to Francja szuka alternatywy w każdym możliwym miejscu.

Jako powód decyzji kraj podaje m.in. chęć odzyskania kontroli nad swoimi danymi i infrastrukturą cyfrową. Linux odegra we Francji także inną rolę. Państwo do końca tego roku planuje przenieść na nową platformę wszystkie dane medyczne.

Administracja Trumpa w konflikcie z Unią Europejską

Sprawa jest większa i dotyczy konfliktu, który istnieje pomiędzy administracją Donalda Trumpa a Unią Europejską. Stary Kontynent stara się regulować przepisy związane z działaniem big techów, co obecny rząd Stanów Zjednoczonych odbiera za atak. Wprowadzona przez UE ustawa o usługach cyfrowych została skwitowana przez USA jako "cenzura" i "podatki".

Unia Europejska obecnie w sferze cyfrowej w ogromnym stopniu polega na rozwiązaniach zagranicznych, ale dąży do uzyskania jak największej suwerenności w tym obszarze. Dlatego prowadzone są różne działania, które mają umożliwić uniezależnienie się od technologii spoza kontynentu, w tym przede wszystkim amerykańskich czy chińskich. Jest to jednak proces, który potrwa latami.

Zobacz również:

Nowy unijny cyfrowy system granic EES stał się w pełni operacyjny we wszystkich 29 krajach. Co to oznacza dla podróżnych?
Podróże

Koniec ze stemplami. Ruszył nowy system wjazdowy do strefy Schengen

Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski
Czy ultradźwięki mogą uratować jeże przed śmiercią na drogach?© 2026 Associated Press

Najnowsze