W skrócie Polski rząd przyjął projekt ustawy mający na celu wdrożenie Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej, dostosowujący krajowe przepisy do unijnego rozporządzenia eIDAS2.0.

Korzystanie z nowego portfela tożsamości będzie całkowicie dobrowolne, a użytkownicy sami zdecydują, które konkretne dane udostępnią w celu realizacji danej usługi.

Rozwiązanie zostanie zintegrowane z aplikacją mObywatel, co umożliwi Polakom korzystanie z wybranych usług cyfrowych na terenie całej Unii Europejskiej.

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Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej to duży projekt, który pozwoli obywatelom krajów członkowskich na korzystanie z usług elektronicznych w różnych krajach. Polski rząd przyjął dziś projekt ustawy, który dostosowuje rodzime przepisy do unijnego rozporządzenia eIDAS2.0. Co to oznacza?

Rząd przyjął projekt ustawy dla przepisów z unijnego rozporządzenia eIDAS2.0

Przyjęty przez polski rząd projekt ustawy ma na celu dostosowanie polskich przepisów pod kątem unijnego rozporządzenia eIDAS2.0. Ostatecznie pozwoli to wprowadzić do kraju Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej.

Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej sprawi, że granice państw nie będą już barierą w korzystaniu z usług cyfrowych. To konkretne ułatwienie dla Polaków, którzy załatwiają sprawy za granicą

"Chcemy, aby cyfrowa tożsamość dawała obywatelom większą swobodę, a nie nakładała na nich kolejne obowiązki. Dlatego korzystanie z portfela będzie dobrowolne, a każdy użytkownik sam zdecyduje, jakie dane i komu udostępni" - dodaje Krzysztof Gawkowski.

Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej pozwoli m.in. na:

potwierdzanie tożsamości w kontaktach z urzędami i przedsiębiorcami,

przechowywanie i okazywanie dokumentów elektronicznych,

potwierdzanie wieku, kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

korzystanie z usług publicznych i prywatnych w innych państwach UE,

podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ponadto jednym z głównych założeń EPTC jest dbanie o prywatność użytkowników. Dlatego będą oni mogli udostępniać jedynie niezbędne dane, które są konieczne do zrealizowania danej usługi. Na przykład wieku, wykształcenia czy kwalifikacji.

Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej zostanie zintegrowany z aplikacją mObywatel

Zapewnienie odpowiedniego działania EPTC w Polsce zostało powierzone Ministerstwu Cyfryzacji. Wiemy, że w planach jest integracja rozwiązania z aplikacją mObywatel, która w Polsce cieszy się coraz większym zainteresowaniem i obecnie korzysta z niej już ponad 13,5 mln rodaków.

"Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki prowadzą już przygotowania techniczne do wdrożenia portfela, który w Polsce będzie częścią ekosystemu aplikacji mObywatel. We wrześniu 2026 r. uruchomiono środowisko testowe Sandbox EPTC z demonstracyjną aplikacją mObywatel Europa. Do udziału w testach zgłosiło się 80 firm i instytucji z Polski oraz innych państw UE" - czytamy w komunikacie prasowym Ministerstwa Cyfryzacji.

Docelowo pozwoli to na korzystanie z wybranych usług dostępnych w aplikacji mObywatel na terenie krajów Unii Europejskiej. Obecnie platformy można używać jedynie w granicach naszego państwa.