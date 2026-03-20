Meta postanowiła w końcu ułatwić życie użytkownikom serwisów Facebook i Instagram. Pewnie nie raz spotkaliście się tam z jakimś problemem i wiecie, że reakcja pracowników platform nierzadko trwa długo. Nowe narzędzie to zmieni i da szybki oraz wygodny dostęp do pomocy przez 24 godziny na dobę.

Asystent pomocy Meta AI dostępny w serwisach Facebook i Instagram

Gigant rynku social mediów poinformował, że udostępnia w serwisach Facebook oraz Instagram nowe narzędzie o nazwie asystent pomocy Meta AI. Będzie on dostępny całą dobę przez siedem dni w tygodniu, a więc można po niego sięgnąć w dowolnej chwili. Do czego służy ta funkcja?

Asystent pomocy Meta AI działa w kilku obszarach. Użytkownicy obu platform mogą w każdej chwili uzyskać odpowiedzi na dowolne pytania z zakresu wsparcia. Firma deklaruje, że funkcja odpowiada zazwyczaj w czasie poniżej 5 sekund.

Część nowości dostępnych jest na razie tylko dla serwisu Facebook. Meta opisuje funkcjonalność w następujący sposób.

Jeśli użytkownik wyrazi taką chęć, asystent może także podejmować działania w jego imieniu w ramach rosnącej liczby zgłoszeń bezpośrednio na Facebooku

Tutaj wymienia się m.in. zgłaszanie różnego typu oszustw, ułatwienia z zakresu uzyskiwania informacji o ściągniętych przez Facebooka treściach, zarządzanie ustawieniami prywatności czy resetowanie haseł. Jest też możliwe wprowadzanie aktualizacji ustawień dla profilu. Z czasem te opcje będą dostępne także w Instagramie.

Asystent Meta AI dostępny po polsku od kilku miesięcy

Nowe opcje z zakresu pomocy rozszerzają możliwości asystenta Meta AI, który od kilku miesięcy dostępny jest również w naszym języku (od listopada 2025 r.). Do kraju trafił wcześniej, ale początkowo nie oferował możliwości prowadzenia interakcji w języku polskim.

Nowe narzędzie jest już wdrażane do Facebooka oraz Instagrama we wszystkich wspieranych językach. Jeśli asystent pomocy Meta AI nie jest jeszcze u was dostępny, to należy uzbroić się w cierpliwość. Wkrótce się pojawi.

