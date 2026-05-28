W skrócie Meta uruchamia płatne subskrypcje Facebook Plus, Instagram Plus i WhatsApp Plus, oferując dodatkowe funkcje niedostępne w darmowych wersjach.

Ceny subskrypcji wynoszą 3,99 dolara miesięcznie dla Facebook Plus i Instagram Plus oraz 2,99 dolara miesięcznie dla WhatsApp Plus.

W ramach testów użytkownicy Meta AI mogą wybrać plany Meta One Plus i Meta One Premium, zapewniające dodatkowe możliwości sztucznej inteligencji.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Mark Zuckerberg i spółka szukają sposobów na wyciągnięcie od was pieniędzy. Meta poinformowała o wprowadzeniu płatnych subskrypcji w cenie około kilkunastu złotych na miesiąc. Są to Facebook Plus, Instagram Plus oraz WhatsApp Plus. Co tam znajdziemy?

Ceny subskrypcji Facebook Plus, Instagram Plus i WhatsApp Plus

Meta rozpoczęła testy tych planów kilka miesięcy temu. Teraz wprowadza je w ostatecznej formie dla wszystkich użytkowników. Ile kosztują poszczególne pakiety? Ceny subskrypcji Facebook Plus, Instagram Plus i WhatsApp Plus prezentują się następująco.

Facebook Plus - 3,99 dol./miesiąc (ok. 14,5 zł)

Instagram Plus - 3,99 dol./miesiąc (ok. 14,5 zł)

WhatsApp Plus - 2,99 dol./miesiąc (ok. 11 zł)

Za niewielką opłatą użytkownicy mogą uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji, których nie ma w darmowych wersjach platform. Dla przykładu Instagram Plus pozwala na możliwość sprawdzenia łącznej liczby osób, które ponownie obejrzały relację i tworzenie nieograniczonej liczby list odbiorców dla tego typu treści. Następnie mamy sposobność wyróżnienia jednej historii raz w tygodniu, co wydłuża jej żywotność poza standardowe 24 godziny. Podobnie jest w przypadku relacji na Facebooku. Można też skorzystać z nowej reakcji w postaci superserduszka. Natomiast pan WhatsApp Plus skupia się na personalizacji i wiadomościach.

Rozwiń

Meta dodaje, że subskrypcje Facebook Plus, Instagram Plus i WhatsApp Plus nie zastępują dotychczasowego Meta Verified. Są to rozwiązania, które mają funkcjonować niezależnie od siebie.

Testy AI w ramach planów Meta One Plus i Premium

Przy okazji firma Zuckerberga przekazała, że użytkownicy Meta AI będą testować dwa plany. Są to Meta One Plus (7,99 dol./mies.) i Meta One Premium (19,99 dol./mies.). Są one do siebie zbliżone i oferują podobne funkcje, ale ten drugi odblokowuje większą moc. Pozwoli to na uzyskanie głębszego rozumowania dla bardziej złożonych zadań.

Przy okazji firma wyjaśnia, że Meta AI pozostanie bezpłatne dla mniej wymagających użytkowników. Widać jednak, że Zuckerberg i spółka idą w kierunku m.in. obranym przez OpenAI. Z ChatGPT też można korzystać bez opłat, ale wiąże się to z dużymi limitami. Ich zdjęcie wymaga płatnego planu.





Po co ten pośpiech? Wyścig ślimaków promuje spokojne tempo życia © 2026 Associated Press