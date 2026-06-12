Facebook, Instagram i WhatsApp gotowe na mundial 2026. Są nowe funkcje
Facebook, Instagram, WhatsApp i Messenger dostają nowe funkcje, które Meta przygotowała na mundial 2026. Są to różne nowości, które powinni docenić fani rozgrywek piłkarskich i nie tylko. W tym celu Meta nawiązała współpracę z różnymi osobami z branży. Wśród nich są komentatorzy, sportowcy czy drużyny.
Za nami ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 r. Tegoroczny mundial odbywa się w Ameryce. Meta z tej okazji postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników własnych aplikacji i przygotowała nowe funkcje, które dostają Facebook, Instagram, Messenger oraz WhatsApp.
Nowe funkcje w aplikacjach Facebook, Instagram, Messenger i WhatsApp
Meta wyjaśnia, że w trakcie przygotowywania nowych rozwiązań dla własnych aplikacji nawiązała współpracę z odpowiednimi środowiskami. W celu uzyskania jak najlepszego odzwierciedlenia potrzeb użytkowników na mundial 2026. Tak powstały zestawy nowości, które obejmują poszczególne platformy.
- Facebook - aplikacja dostała specjalny tryb futbolowy, opcję Wear IT opartą na sztucznej inteligencji, która pozwala "ubrać się" w stroje poszczególnych drużyn czy nowe opcje z zakresu naklejek i wyrażania własnych emocji.
- Instagram - nowe efekty dźwiękowe oparte na sztucznej inteligencji i zaawansowana wyszukiwarka, która ułatwia odnajdywanie treści powiązanych z mundialem.
- WhatsApp - nowe emoji piłki, które powstało we współpracy z Adidasem, sportowe efekty dla czatów wideo czy specjalny zestaw naklejek z symbolika futbolową.
- Messenger - nowe naklejki i motywy dla czatów oraz aktualizacje na żywo w konwersacjach zbiorowych.
- Threads - aktualizacje na żywo, spersonalizowane emoji, wyróżnione nagłówki z mediów oraz specjalne zestawy naklejek.
Meta gotowa na mundial 2026 we wszystkich aplikacjach
Wspomniane nowości są już udostępniane w aplikacjach Facebook, Instagram, Messenger i WhatsApp oraz Threads. Meta twierdzi, że w ten sposób poszczególne platformy dostały specjalnie dostosowane pod kątem ich funkcjonalności opcje i dzięki temu fani piłki nożnej będą mogli lepiej wyrażać emocje czy szybciej uzyskiwać informacje o rozgrywkach.
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Tegoroczny mundial 2026 zaczął się od meczu otwierającego w Meksyku. To pierwsze mistrzostwa świata w piłce nożnej, które zorganizowały trzy państwa. W piątek odbędą się pierwsze spotkania w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.