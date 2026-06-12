Za nami ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 r. Tegoroczny mundial odbywa się w Ameryce. Meta z tej okazji postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników własnych aplikacji i przygotowała nowe funkcje, które dostają Facebook, Instagram, Messenger oraz WhatsApp.

Nowe funkcje w aplikacjach Facebook, Instagram, Messenger i WhatsApp

Meta wyjaśnia, że w trakcie przygotowywania nowych rozwiązań dla własnych aplikacji nawiązała współpracę z odpowiednimi środowiskami. W celu uzyskania jak najlepszego odzwierciedlenia potrzeb użytkowników na mundial 2026. Tak powstały zestawy nowości, które obejmują poszczególne platformy.

Facebook - aplikacja dostała specjalny tryb futbolowy, opcję Wear IT opartą na sztucznej inteligencji, która pozwala "ubrać się" w stroje poszczególnych drużyn czy nowe opcje z zakresu naklejek i wyrażania własnych emocji.

Instagram - nowe efekty dźwiękowe oparte na sztucznej inteligencji i zaawansowana wyszukiwarka, która ułatwia odnajdywanie treści powiązanych z mundialem.

WhatsApp - nowe emoji piłki, które powstało we współpracy z Adidasem, sportowe efekty dla czatów wideo czy specjalny zestaw naklejek z symbolika futbolową.

Messenger - nowe naklejki i motywy dla czatów oraz aktualizacje na żywo w konwersacjach zbiorowych.

Threads - aktualizacje na żywo, spersonalizowane emoji, wyróżnione nagłówki z mediów oraz specjalne zestawy naklejek.

Nowe funkcje z okazji mundialu 2026 w aplikacji WhatsApp. Meta materiały prasowe

Meta gotowa na mundial 2026 we wszystkich aplikacjach

Wspomniane nowości są już udostępniane w aplikacjach Facebook, Instagram, Messenger i WhatsApp oraz Threads. Meta twierdzi, że w ten sposób poszczególne platformy dostały specjalnie dostosowane pod kątem ich funkcjonalności opcje i dzięki temu fani piłki nożnej będą mogli lepiej wyrażać emocje czy szybciej uzyskiwać informacje o rozgrywkach.

Jako miejsce, w którym rozmowy o piłce nożnej żyją i rozwijają się, pakiet aplikacji Meta umożliwi miliardom kibiców na całym świecie nawiązanie kontaktu oraz wspólne przeżywanie wzlotów i upadków tej pięknej gry

Tegoroczny mundial 2026 zaczął się od meczu otwierającego w Meksyku. To pierwsze mistrzostwa świata w piłce nożnej, które zorganizowały trzy państwa. W piątek odbędą się pierwsze spotkania w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.





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