Facebook nie jest już tą samą platformą, co dziesięć lat temu. Obecnie widzimy posty od znajomych, które są przerywane innymi treściami, w tym wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję czy reklamami. Meta szuka obecnie sposobów na zwiększenie zaangażowania użytkowników, którzy dziś są po prostu serwisem zmęczeni. Ogłoszono zmiany, których celem jest naprawa tej sytuacji.

Meta ogłasza duże zmiany w serwisie Facebook

Meta wzięła sobie do serca prośby użytkowników i ogłosiła duże zmiany mające na celu ulepszenie kanału i doświadczenia w Facebooku. Ma to być możliwe poprzez ułatwienie wyszukiwania oraz tworzenia i udostępniania różnych treści. Czego należy się spodziewać?

Uproszczenie jest głównym celem przyświecającym proponowanym przez Metę zmianom. Kanał z treściami na Facebooku ma stać się prostszy. Zmieni się ułożenie wielu zdjęć, które będą wyświetlane w postaci siatki. Dotknięcie konkretnej fotografii sprawi, że zostanie ona pokazana w widoku pełnoekranowym. Takie zdjęcie będzie można także szybko polubić poprzez dwukrotne stuknięcie.

Następnie mamy wyszukiwanie. Wyniki mają być prezentowane w postaci siatki i obejmie to różne treści zwracane przez wyszukiwarkę. W niedalekiej przyszłości Meta planuje rozszerzyć to o "więcej treści i typów postów", co nastąpi w nadchodzących miesiącach.

Facebook otrzyma także nowe narzędzie do zgłaszania opinii na temat postów i rolek. Ma to sprawić, że przyszłe rekomendacje treści będą lepiej dobrane.

Facebook pozwoli na łatwiejsze tworzenie treści

Ogłoszone zmiany dotyczą nie tylko kanału z treściami na Facebooku. Meta ułatwi także tworzenie nowych postów w relacjach czy rolek. Dotyczy to opcji dla muzyki czy oznaczania znajomych, które znajdą się w bardziej widocznym miejscu. Dostęp do narzędzi zaawansowanych zostanie ułatwiony i ma odbywać się za pomocą maksymalnie dwóch dotknięć na ekranie. Prostsze będzie też śledzenie komentarzy.

Na koniec warto wspomnieć o nowych sugestiach znajomych. Po wprowadzeniu zmian w profilu mogą pojawiać się propozycje osób o podobnych zainteresowaniach. Oczywiście użytkownik nadal ma kontrolę nad tym, co udostępnia Facebookowi i zawsze można to ograniczyć.

Przy okazji warto dodać, że Meta pod naciskiem KE zapowiedziała zmiany dotyczące spersonalizowanych reklam. Facebook od stycznia w UE wyświetli ich mniej.

