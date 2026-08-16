Falcon 9 ustanawia nowy rekord. Dwa starty SpaceX w niespełna 40 minut

W skrócie SpaceX ustanowiło nowy rekord, przeprowadzając dwa starty rakiety Falcon 9 w odstępie zaledwie 38 minut, co pobiło poprzedni wynik z 2024 roku.

Pierwszy start odbył się z Florydy i wyniósł osiem satelitów Globalstar, natomiast drugi odbył się z Kalifornii i miał na celu dostarczenie tajnego ładunku USSF-366.

Oba pierwsze stopnie rakiet Falcon 9 zostały odzyskane: jeden wylądował na przylądku Canaveral, a drugi na barce Of Course I Still Love You po wykonaniu misji.

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SpaceX ustanowiło kolejny rekord z wykorzystaniem rakiety Falcon 9 i w ten sposób udało się pobić wynik ustanowiony blisko dwa lata temu, gdy dwie tego typu konstrukcje wystrzelono w odstępie ponad godziny.

SpaceX wystrzeliło dwie rakiety Falcon 9 w odstępie 38 minut

Nowy rekord padł w nocy z 15 na 16 sierpnia, kiedy to SpaceX wystrzeliło jednego dnia dwie rakiety Falcon 9 w odstępie zaledwie 38 minut. W ten sposób pobito wynik z 31 sierpnia 2024 r., kiedy czas był o 27 minut dłuższy i były to misje związane z wyniesieniem kolejnych porcji satelitów Starlink, których obecnie na orbicie okołoziemskiej jest blisko 11 tys.

Dwa sobotnie starty rakiet Falcon 9 nie były misjami ze Starlinkami. Pierwszy start odbył się o godzinie 3:12 czasu w Polsce (z 15 na 16 sierpnia) z bazy Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych na przylądku Canaveral na Florydzie. Celem misji było wyniesienie ośmiu satelitów Globalstar na niską orbitę okołoziemską.

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Misja zakończyła się sukcesem i ładunek trafił we właściwe miejsce. Proces rozmieszczania satelitów rozpoczął się pod 56,5 minuty od startu i potrwał sześć minut.

Drugi start nastąpił o godzinie 3:50 czasu w Polsce z kosmodromu Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych w kalifornijskim Vanderberg. Celem misji było wyniesienie satelity USSF-366, ale jego przeznaczanie owiane jest tajemnicą, bo projekt ma status tajności.

Obie rakiety Falcon 9 wróciły po starcie na Ziemię

SpaceX udało się przy okazji odzyskać oba pierwsze stopnie wystrzelonych Falconów 9. Ten z misji z satelitami Globalstar wrócił na lądowisko na przylądku Canaveral. Natomiast booster wykorzystany do wyniesienia satelity USSF-366 wylądował po 8,5 minuty od startu na barce "Of Course I Still Love You".

Pierwszy odbył 14 misji. Drugi ma za sobą 18 startów. Pod tym względem rekord nie padł i nadal należy do pierwszego stopnia Falcona 9 z numerem 1067, który został wykorzystany aż 36 razy. Co ważne, po ostatnim locie w lipcu ponownie udało się go odzyskać. To oznacza, że wkrótce pewnie ustanowi nowy rekord.



