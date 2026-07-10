Falcon 9 ustanowił nowy rekord. Rakieta SpaceX poleciała 36 razy

Falcon 9 to rakieta wielokrotnego użytku, na której opiera się sukces SpaceX. Konstrukcja w czwartek 9 lipca ustanowiła nowy rekord. Firma wykorzystała ten sam booster już w 36 misjach.

Nowy rekord rakiety Falcon 9 w misji z satelitami Starlink

Nowy rekord w historii lotów realizowanych przez SpaceX ustanowił booster o numerze 1067. Wcześniej został wykorzystany w 35 misjach. W czwartek wystrzelono go 36. raz i w ten sposób udało się pobić dotychczasowy wynik, który również należał do tego pierwszego stopnia rakiety Falcon 9.

Rekordową misją był czwartkowy start z 29 satelitami Starlink, który odbył się ze stanowiska Space Launch Complex 40 (SLC-40) w bazie Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych na przylądku Canaveral na Florydzie. Misja zakończyła się sukcesem.

Ładunek został dostarczony na orbitę, a pierwszy stopień po 8,5 minuty od startu wylądował na barce "A Shortfall of Gravitas" na oceanie. Można więc zakładać, że SpaceX niedługo wykorzysta go w 37. misji.

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Historia lotów tego boostera jest naprawdę bogata. SpaceX wykorzystało go m.in. w misjach załogowych z astronautami, którymi były loty na Międzynarodową Stację Kosmiczną - Crew-3 i Crew-4 oraz w ramach CRS-22, Turksat 5B, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, SES O3B mPOWER-A, PSN SATRIA, Telkomsat Merah Putih 2, Galileo, Koreasat-6A i 25 startach z satelitami Starlink.

80 proc. lotów rakiety Falcon 9 to obecnie misje ze Starlinkami

Czwartkowy start rakiety Falcon 9 był już 80. lotem tej konstrukcji w 2026 r. Około 80 proc. z nich to misje z satelitami Starlink, których na orbicie jest już ponad 10,7 tys.

SpaceX wkrótce pobije rekord startów, który obecnie należy do NASA oraz jednego z jej wahadłowców, który został wykorzystany w 39 różnych misjach. Program promów kosmicznych został zamknięty kilkanaście lat temu.

Jeszcze trzy udane starty boostera 1067 i SpaceX pobije rekord wahadłowca NASA. Można zakładać, że nastąpi to w ciągu najbliższych miesięcy, jak nie tygodni. Warto dodać, że Falcon 9 w całym 2025 r. został wystrzelony 165 razy i odpowiadał za 85 proc. misji kosmicznych w Stanach Zjednoczonych.



