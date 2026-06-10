SpaceX świętuje kolejny sukces. Firma Elona Muska ustanowiła nowy rekord i udało się jej zrealizować już 35 startów z wykorzystaniem tego samego boostera rakiety Falcon 9. Miało to miejsce podczas ostatniej misji z satelitami Starlink.

SpaceX wykorzystało 35 raz ten sam booster rakiety Falcon 9

Rekordowa misja SpaceX odbyła się w poniedziałek 8 czerwca ze stanowiska Space Launch Complex 40 w Stacji Sił Kosmicznych Cape Canaveral na Florydzie. Firma wykorzystała do startu Booster 1067 i był to już 35. lot tego pierwszego stopnia.

Misja polegała na wyniesieniu na orbitę okołoziemska satelitów Starlink. Tym razem w ładowni rakiety Falcon 9 znalazło się 29 sztuk. Start zakończył się sukcesem. Satelity trafiły na orbitę okołoziemską i w ten sposób liczba aktywnych Starlinków przekracza już 10,5 tys.

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SpaceX zdołało ponownie odzyskać Booster 1067, który po misji wylądował na barce "A Shortfall of Gravitas". To oznacza, że będzie go można niedługo wykorzystać kolejny raz i gdy to się stanie, to zostanie ustanowiony kolejny rekord.

Booster 1067 odbył już ponad 20 lotów ze Starlinkami, ale został wykorzystany także w trakcie innych misji, również załogowych i wśród nich są Crew-3 oraz Crew-4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Latał także w ramach misji zaopatrzeniowych dla ISS i został użyty do wyniesienia na orbitę różnych satelitów.

SpaceX wkrótce pobije rekord ustanowiony przez NASA

Takie konstrukcje jak Booster 1067, pozwalają SpaceX na realizowanie coraz większej liczby misji. Od początku 2026 r. firma wystrzeliła rakietę Falcon 9 już 66 razy. Natomiast w całej historii tej konstrukcji przeprowadzono już 660 lotów.

SpaceX jest coraz bliżej pobicia rekordu, który obecnie należy do NASA. Jeden z wahadłowców agencji został wykorzystany w 39 misjach. Jeszcze pięć lotów Boostera 1067 i firma Elona Muska przejmie pałeczkę.

Spodziewajmy się, że cały rok 2026 będzie rekordowy dla SpaceX. W zeszłym roku Falcon 9 poleciał w kosmos 165 razy i odpowiadał za aż 85 proc. wszystkich misji zrealizowanych w Stanach Zjednoczonych oraz za więcej niż połowę na całym świecie.





Triumfalny powrót na Ziemię i… Co dalej z załogą i misją Artemis? © 2026 Associated Press