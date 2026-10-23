Spis treści: Gdański Falowiec to najdłuższy blok w Polsce Małe miasto w jednym bloku. Jak naprawdę żyje się w gdańskim falowcu? Twierdza Modlin to najdłuższy budynek w Polsce

Gdański Falowiec to najdłuższy blok w Polsce

Gdański Falowiec usytuowany przy ulicy Obrońców Wybrzeża na Przymorzu Wielkim piastuje tytuł najdłuższego bloku w Polsce. Wzniesiony w 1973 roku budynek jest długi na około 860 m i wysoki na 32 m. Jego nazwa wynika z charakterystycznej, "falującej" elewacji.

Falowiec powstał w PRL-u. Mierzono się wówczas z ogromnym popytem na mieszkania. Problem brakujących lokali postanowiono rozwiązać poprzez budowanie ogromnych bloków konstruowanych w technologii wielkiej płyty. W przypadku bloku położonego na gdańskim Przymorzu - cały budynek zastępował osiedle.

Stojąc naprzeciwko i obserwując to architektoniczne dzieło może się wydawać, że nie ma ono końca. Z tego względu, gdański Falowiec przyciąga sporo turystów, którzy chcą go uwiecznić na zdjęciu.

Małe miasto w jednym bloku. Jak naprawdę żyje się w gdańskim falowcu?

W gdańskim Falowcu mieszczą się 1792 mieszkania, które rozlokowane są na 11 kondygnacjach. Liczba lokatorów oscyluje w granicach 5-6 tysięcy - przeważnie tyle wynosi populacja niewielkich miejscowości. Przy budynku usytuowane są trzy przystanki autobusowe.

Mieszkańcy Falowca to zróżnicowana społeczność. Zamieszkiwany jest on zarówno przez wielopokoleniowe rodziny, jak i studentów wynajmujących stancje. Osoby żyjące w najdłuższym bloku w Polsce często chwalą dostęp do szerokiej infrastruktury - w bliskiej odległości znajdują się liczne sklepy, parki czy galeria handlowa.

Z drugiej jednak strony nie brakuje mieszkańców narzekających na problemy z akustyką lub usterkami technicznymi.

Twierdza Modlin to najdłuższy budynek w Polsce

Gdański Falowiec stanowi najdłuższy blok mieszkalny w Polsce. Warto jednak wiedzieć, że pod względem długości znacząco przewyższa go Twierdza Modlin. Spektakularne koszary obronne tworzące cytadelę mają przeszło 2250 m.

Forteca znajduje się około 30 km od Warszawy. Położona jest u zbiegu Wisły, Narwi i Wkry. Jej budowę rozpoczęto w 1806 roku, a w kolejnych dekadach, twierdza była kilkukrotnie przebudowywana.

Twierdza Modlin jest miejscem ochoczo odwiedzanym przez turystów. Na jej terenie znajduje się między innymi muzeum, wieża widokowa czy podziemia, w których organizowane są trasy z przewodnikiem. Co ciekawe, to również najdłuższa budowla w całej Europie.



