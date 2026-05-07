Pociągi Starlinków to ciekawe zjawisko na niebie, które mamy okazję czasem podziwiać także w Polsce. Oczywiście z perspektywy orbity okołoziemskiej musi to być naprawdę spektakularny widok. W końcu mamy okazję to zobaczyć, bo SpaceX udostępniło bardzo ciekawy film, który zarejestrowano z pokładu jednego z satelitów.

Wideo udostępnił Michael Nicolls, wiceprezes ds. inżynierii Starlink w SpaceX. Na filmie możemy obejrzeć proces rozmieszczania satelitów, które zostały niedawno wystrzelone w kosmos rakietą Falcon 9 ze stanowiska na Florydzie.

Film trwa ponad 3 minuty i ukazuje nam cały pociąg Starlinków z perspektywy jednego z 29 satelitów, które wyniesiono na orbitę. Wideo jest naprawdę zjawiskowe i pokazuje precyzję w trakcie rozmieszczania statków w kosmosie po zwolnieniu ich z ładowni drugiego stopnia Falcona 9.

Zobacz, jak satelity Starlink przemierzają całą orbitę, od wschodu do zachodu Słońca i powoli oddzielają się od siebie, kończąc sekwencję rozmieszczania po starcie przed rozpoczęciem podnoszenia orbity

Takie wideo to coś zupełnie nowego, bo SpaceX w przeszłości dzieliło się nagraniami z ładowni rakiet. Na przykład w trakcie "zrzucania" kolejnych satelitów na orbitę, ale takiej perspektywy wcześniej nie widzieliśmy.

Starlink to największa konstelacja satelitów w historii ludzkości

SpaceX dokonało czegoś, co wcześniej nie udało się żadnej firmie. Starlink jest dziś największą konstelacją satelitów na orbicie okołoziemskiej. Do tej pory firma wystrzeliła w kosmos ponad 10 tys. statków i nowych ciągle przybywa.

Tylko w tym roku SpaceX zrealizowało już ponad 50 lotów z wykorzystaniem rakiety Falcon 9. 43 z nich to kolejne misje z satelitami Starlink. Docelowo ma być ich na orbicie nawet kilkadziesiąt tysięcy.

Inne megakonstelacje satelitów planują umieścić na orbicie okołoziemskiej Chińczycy czy największy rywal SpaceX, czyli firma Blue Origin należąca do Jeffa Bezosa, która buduje TeraWave.

