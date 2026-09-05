Fotowoltaika jesienią i zimą. Ile prądu wytworzą wtedy panele?

Spis treści: Jesienno-zimowy spadek mocy. Ile prądu generują panele słoneczne? Dlaczego wydajność fotowoltaiki spada? Kąt słońca, chmury i zalegający śnieg Jak zoptymalizować pracę instalacji PV jesienią i zimą?

Jesienno-zimowy spadek mocy. Ile prądu generują panele słoneczne?

Moc instalacji fotowoltaicznej podaje się w kilowatopikach, czyli kWp, natomiast ilość wyprodukowanej energii w kilowatogodzinach, czyli kWh. System o mocy 5 kWp może dostarczyć w polskich warunkach mniej więcej 4500-5500 kWh rocznie. Górna granica dotyczy instalacji dobrze ustawionej, pozbawionej okresowego zacienienia i pracującej bez usterek. Wartość 5 kWp oznacza moc osiąganą w określonych warunkach testowych, a nie stałą produkcję 5 kWh w każdej godzinie.

Oficjalny kalkulator PVGIS, opracowany przez Joint Research Centre Komisji Europejskiej, szacuje uzysk na podstawie wieloletnich danych o promieniowaniu słonecznym i temperaturze. Uwzględnia również lokalizację, kierunek, kąt nachylenia paneli, sposób montażu i straty całego systemu.

Jak wygląda sezonowy bilans? Dla modelowej instalacji 5 kWp w Katowicach, skierowanej na południe i nachylonej pod korzystnym kątem, można przyjąć około:

500 kWh we wrześniu;

400 kWh w październiku;

230 kWh w listopadzie;

niespełna 200 kWh w grudniu.

W styczniu produkcja zwykle przekracza 200 kWh, w lutym zbliża się do 300 kWh, a w marcu może już wynieść około 450-470 kWh. Są to wartości orientacyjne, oparte na wieloletnich średnich, więc pojedynczy miesiąc może przynieść zupełnie inny rezultat. Grudzień z serią pochmurnych dni może zakończyć się wynikiem znacznie niższym, a bezśnieżny i słoneczny luty pozytywnie zaskoczyć właściciela instalacji.

Największa przepaść dzieli środek zimy i pełnię lata. Instalacja 5 kWp może w lipcu wytworzyć ponad 600 kWh energii, czyli przeszło trzykrotnie więcej niż w grudniu. System o mocy 10 kWp dostarczy w zbliżonych warunkach mniej więcej dwa razy tyle, a więc około 360-400 kWh w grudniu, 400-450 kWh w styczniu i 550-600 kWh w lutym.

Takie przeliczenie będzie miarodajne, tylko wtedy, gdy instalacje pracują w porównywalnych warunkach. O końcowym uzysku decyduje bowiem wiele elementów.

Dlaczego wydajność fotowoltaiki spada? Kąt słońca, chmury i zalegający śnieg

Zimowy spadek produkcji energii z fotowoltaiki wynika przede wszystkim z mniejszej ilości promieniowania docierającego do paneli. Słońce znajduje się wtedy nisko nad horyzontem, dni są krótkie, a promienie padają na moduły pod mniej korzystnym kątem. Zachmurzenie zwiększa udział światła rozproszonego, więc instalacja nadal wytwarza prąd, lecz osiąga znacznie niższą moc niż podczas bezchmurnego dnia. Słabe poranne światło może też opóźnić uruchomienie falownika, a szybko zapadający zmrok skraca jego pracę do kilku godzin.

Niska temperatura działa natomiast na korzyść ogniw krzemowych. Współczynnik temperaturowy mocy współczesnych modułów mieści się zazwyczaj w przedziale od minus 0,25 do minus 0,40 proc. na każdy stopień Celsjusza. Oznacza to, że wraz ze spadkiem temperatury ogniwa mogą przetwarzać energię wydajniej. W słoneczny i mroźny dzień chłodny panel osiągnie więc wyższą sprawność niż ten sam moduł rozgrzany podczas letniego upału. Zimowy zysk temperaturowy jest jednak zbyt mały, aby zrównoważyć niedobór światła i krótki czas produkcji.

Chłodny klimat może mieć także korzystny wpływ na tempo starzenia się instalacji. Badanie opublikowane w 2025 roku w czasopiśmie "Progress in Photovoltaics" objęło dane z 27 systemów pracujących w zimnych regionach. Mediana rocznej degradacji wyniosła 0,33 proc., a średnia 0,45 proc.

Autorzy wskazują, że niska temperatura spowalnia część procesów chemicznych i dyfuzyjnych odpowiedzialnych za zużycie materiałów. Wyniki należy jednak interpretować ostrożnie ze względu na ograniczoną liczbę przebadanych instalacji. Mróz przynosi również zagrożenia, ponieważ śnieg, wilgoć oraz wielokrotne zamarzanie i odmarzanie zwiększają obciążenie szkła, ogniw, połączeń i warstw ochronnych modułu.

Poważniejszym ograniczeniem jest śnieg zalegający na panelach. Nawet częściowe zasłonięcie modułu może osłabić produkcję większego fragmentu połączonego szeregu. W badaniu modelowym opublikowanym w styczniu 2025 roku zwiększenie równomiernej warstwy śniegu z 1 do 5 cm podniosło obliczone straty mocy z 38,9 do 93,2 proc. Wynik zależał od grubości i właściwości pokrywy oraz sposobu połączenia modułów.

Śnieg może jednak również zwiększyć uzysk z odsłoniętych paneli, ponieważ jego jasna powierzchnia odbija część promieniowania. Badacze szwajcarskiego instytutu SLF analizują nawet widmo światła wielokrotnie odbijanego między ośnieżonymi zboczami. Zjawisko to nabiera znaczenia przy odpowiednio ustawionych modułach dwustronnych, które stanowią już ponad 75 proc. światowej produkcji paneli.

Jak zoptymalizować pracę instalacji PV jesienią i zimą?

Jesienią i zimą warto regularnie kontrolować produkcję w aplikacji falownika, najlepiej zestawiając wyniki z dniami o podobnym nasłonecznieniu. Kilkudniowy spadek zwykle wynika z:

zachmurzenia;

mgły albo śniegu;

natomiast utrzymująca się różnica może sygnalizować usterkę falownika, przewodu lub jednego z łańcuchów modułów.

Przyczyną spadku produkcji energii mogą być również opadłe liście, cień rzucany przez rozrastające się drzewa oraz zabrudzenia osiadłe przy dolnej krawędzi paneli. Samo porównanie z poprzednim rokiem wymaga jednak ostrożności, ponieważ pogoda może zmienić miesięczny uzysk o kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt procent.

Liście i luźne gałęzie można usunąć z poziomu gruntu miękką szczotką na wysięgniku, o ile pozwalają na to zalecenia producenta. Prace na stromym, oblodzonym dachu lepiej powierzyć serwisowi wyposażonemu w odpowiednie zabezpieczenia.

Skrobanie szkła, używanie metalowej łopaty, polewanie modułów gorącą wodą czy stosowanie soli grozi zarysowaniem powierzchni, gwałtownym naprężeniem szkła i uszkodzeniem uszczelnień.

Badacze analizujący instalacje pracujące w chłodnym klimacie wskazują, że niewłaściwe odśnieżanie może prowadzić do pęknięć modułów oraz usterek pojawiających się dopiero po pewnym czasie.

Śnieg często zsuwa się po ociepleniu powierzchni modułu, szczególnie z paneli zamontowanych pod większym kątem. Z tego wzlęgu nachylenie konstrukcji wpływa zarówno na zimowy uzysk, jak i tempo odsłaniania ogniw.

W przypadku instalacji dachowych położenie modułów jest zazwyczaj stałe, natomiast wybrane konstrukcje gruntowe pozwalają zmieniać je sezonowo. Taka regulacja ma sens dopiero po uwzględnieniu kosztów, obciążeń wiatrem i śniegiem oraz wymagań producenta mocowań. Aktywne systemy podgrzewania paneli rzadko okazują się opłacalne w domu, ponieważ energia potrzebna do stopienia pokrywy może przewyższyć dodatkowy zimowy uzysk.

Drugim sposobem na lepsze wykorzystanie fotowoltaiki jest przesunięcie zużycia prądu na godziny najwyższej produkcji, zwykle przypadające zimą w pobliżu południa. Wtedy warto uruchomić pralkę, zmywarkę, podgrzewanie wody lub ładowanie samochodu. Magazyn energii zachowa część nadwyżki na wieczór, lecz jego zadaniem jest bilansowanie domu w ciągu doby, a nie przechowywanie letniej energii do grudnia.



