W skrócie Francuski koncern Naval Group przekazał na platformę startową piąty okręt podwodny typu Suffren o nazwie Rubis, który opuścił linię produkcyjną w Cherbourgu w październiku 2026 r.

Jednostka o wyporności 5200 ton mierzy 99,5 metra długości i rozwija prędkość do 25 węzłów, oferując miejsce dla 60 marynarzy oraz 12 członków sił specjalnych.

Okręty typu Suffren, wyróżniające się obniżoną wykrywalnością dzięki cichemu napędowi, mają zastąpić starsze jednostki typu Rubin, służące we flocie od lat 80. XX wieku.

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Francja również stawia na zbrojenia i planuje m.in. zbudować największy lotniskowiec w Europie. Tymczasem linię produkcyjną opuścił kolejny okręt podwodny z napędem atomowym. Mowa o jednostce o nazwie "Rubis".

"Rubis" to nowy okręt podwodny Francji z napędem atomowym

Z linii produkcyjnej zjechał nowy okręt podwodny Francji o napędzie jądrowym i wyporności 5200 ton. Jego głównym celem jest zwalczanie wrogich jednostek nawodnych. Jednostka o nazwie "Rubis" (S639) to kolejny element planowanej floty sześciu maszyn typu Suffren.

"Rubis" został zaprojektowany i zbudowany przez francuski koncern stoczniowy Naval Group. Jednostka opuściła halę produkcyjną w Cherbourgu 16 października 2026 r. To jeszcze nie koniec prac. Wkrótce zostaną przeprowadzone działania wykończeniowe i testy systemów pokładowych. Ponadto w planach są prace związane z napędem oraz instalacja systemów elektrycznych i bojowych.

Z wielką dumą i głębokim poczuciem odpowiedzialności przekazaliśmy dziś jednostkę "Rubis" - piąty okręt podwodny o napędzie jądrowym typu Suffren - na platformę startową

"To kluczowe osiągnięcie, zrealizowane zaledwie 17 miesięcy po przekazaniu okrętu podwodnego De Grasse, stanowi świadectwo naszego zaangażowania wobec klientów" - dodał Pierre Éric Pommellet.

Nowy okręt podwodny Francji ma długość 99,5 metra i jest w stanie rozwijać prędkość do 25 węzłów. Na pokładzie jest miejsce dla 60 marynarzy oraz do 12 członków sił specjalnych.

Nowe okręty podwodne z napędem atomowym zastąpią jednostki Rubis

Francja chce okrętami podwodnymi typu SSN zastąpić starsze jednostki Rubis, które pozostają w służbie od lat 80. XX wieku. Zakłada się, że wszystkich sześć nowych okrętów ma zostać ukończonych do 2030 r.

"Rubis" po zakończeniu prac ma przejść próby morskie. Powinno to nastąpić w 2027 r., choć dokładna data nie została na razie ogłoszona. Dołączenie do floty może odbyć się jeszcze przed końcem przyszłego roku. Szósty i zarazem ostatni okręt z serii to "Casabianca" (S640), który dołączy do pozostałych jednostek w ciągu najbliższych kilku lat.

Okręty typu Suffren powstały w ramach programu Barracuda i względem jednostek Rubis wprowadzają liczne udoskonalenia oraz zmiany. Wykorzystano tu specjalny napęd, który wyróżnia się znacznie mniejszą ilością hałasu. To sprawia, że maszyny są trudniej wykrywalne dla wrogich sił.

Tego typu okręty mogą być wykorzystywane do niszczenia wrogich jednostek, ale nie tylko. Tutaj pod uwagę bierze się również zadania wywiadowcze czy chroniące flotę.