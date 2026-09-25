Na obecność bezzałogowca zwrócił uwagę zajmujący się analizą ogólnodostępnych danych profil Coffe Report w serwisie X. Z udostępnionego zrzutu ekranu wynika, że o godzinie 16:50 czasu polskiego maszyna znajdowała się kilka kilometrów od granicy z Białorusią i przemieszczała się na północ. Leciała na wysokości około 1800 metrów z prędkością względem ziemi wynoszącą 117 km/h.

Francuski dron nad Polską

W systemie Flightradar24 statek powietrzny został oznaczony jako Safran S-15 Patroller i zaklasyfikowany do kategorii maszyn wojskowych lub rządowych. Nie znamy jednak jego numeru rejestracyjnego, operatora ani państwa rejestracji. Nie wiadomo zatem, do kogo należał i jakie zadania wykonywał - ani polskie Ministerstwo Obrony Narodowej, ani siły zbrojne państw sojuszniczych nie przedstawiły dotychczas oficjalnych informacji na temat tego lotu.

Zarejestrowany fragment trasy prowadził ze wschodnich okolic Warszawy przez rejon Sokołowa Podlaskiego i Siemiatycz, a następnie wzdłuż polsko-białoruskiej granicy. Dostępne dane nie pozwalają ustalić miejsca startu bezzałogowca ani tego, jak długo przebywał w rejonie przygranicznym.

Bezzałogowiec rozpoznawczy Safran S-15 Patroller wykonuje obecnie lot rozpoznawczo-obserwacyjny (ISR) z niewielką prędkością, bezpośrednio wzdłuż wschodniej granicy Polski z Białorusią, przelatując w rejonie Białowieży i Hajnówki

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Francuski dron o dużych możliwościach rozpoznawczych

Safran Patroller to opracowany we Francji bezzałogowiec przeznaczony do długotrwałych misji obserwacyjnych. Jego konstrukcję oparto na motoszybowcu Stemme S15. Maszyna po raz pierwszy wzbiła się w powietrze w 2009 roku, a w 2023 roku została wprowadzona do służby we francuskich wojskach lądowych.

Patroller może pozostawać w powietrzu przez 20-30 godzin i przenosić do 250 kg wyposażenia. Jest przystosowany do prowadzenia obserwacji zarówno w dzień, jak i w nocy. W zależności od konfiguracji może zostać wyposażony w głowicę optoelektroniczną Euroflir 410, radar wykrywający poruszające się cele naziemne oraz urządzenia służące do rozpoznania sygnałów radiowych. Nie wiadomo, jakie wyposażenie znajdowało się na pokładzie maszyny zaobserwowanej nad Polską.

Polska nie ogłosiła dotychczas zakupu bezzałogowców Patroller, a według dostępnych oficjalnie informacji jedynym klientem eksportowym była Grecja. Obecność maszyny może mieć więc związek z działalnością wojsk sojuszniczych, jednak bez oficjalnego potwierdzenia pozostaje to jedynie jedną z możliwych interpretacji.

Lot w rejonie intensywnie rozbudowywanej infrastruktury obronnej

Przelot odnotowano w czasie, gdy Polska intensywnie rozbudowuje zabezpieczenia swojej wschodniej granicy. Oprócz istniejącej zapory na granicy z Białorusią powstają kolejne elementy systemu obserwacji i obrony przed bezzałogowcami.

W grudniu 2025 roku wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zapowiedział przeznaczenie ponad 2 mld euro na budowę systemu antydronowego wzdłuż granic z Białorusią i obwodem królewieckim. Pierwszy radar umieszczono na ponad 70-metrowej wieży w rejonie Krynek, na północ od Hajnówki. Rozwijana infrastruktura ma współdziałać z umocnieniami powstającymi w ramach programu Tarcza Wschód.

Wzmocnienie ochrony przestrzeni powietrznej jest również jednym z priorytetów NATO po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony we wrześniu 2025 roku. W następstwie tego incydentu Sojusz uruchomił operację Eastern Sentry, w której uczestniczą między innymi francuskie siły powietrzne. Nie ma jednak pewności, że zaobserwowany Patroller wykonywał zadania właśnie w ramach tej operacji.