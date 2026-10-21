Francuski myśliwiec rozbił się podczas ćwiczeń. Jedna osoba nie żyje

W skrócie
- Francuski myśliwiec Mirage 2000D rozbił się podczas lotu szkoleniowego w pobliżu bazy lotniczej na przedmieściach Nancy.
- W wyniku katastrofy zginął co najmniej jeden członek załogi, który nie zdążył się katapultować, a służby prowadzą poszukiwania drugiej osoby.
- Model Mirage 2000D, używany przez Francję od 1993 roku, jest dwumiejscowym myśliwcem szturmowym, który niedawno przeszedł proces modernizacji.
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We Francji doszło do katastrofy lotniczej. We wtorek wieczorem w północno-wschodniej części kraju rozbił się myśliwiec Mirage 2000D. Załoga samolotu liczyła dwie osoby i co najmniej jedna z nich nie żyje. Trwają poszukiwania drugiego członka.
Francuski myśliwiec Mirage 2000D rozbił się w trakcie lotu szkoleniowego
Samolot rozbił się w pobliżu bazy lotniczej na przedmieściach Nancy i nastąpiło to w trakcie lotu szkoleniowego. W katastrofie zginął co najmniej jeden członek załogi, który po prostu nie zdążył się katapultować, co potwierdziły francuskie siły powietrzne.
"Wygląda na to, że przynajmniej jeden z członków załogi nie zdołał się katapultować" - przekazał w rozmowie z radiem Franceinfo rzecznik sił powietrznych, pułkownik David Papalardo. W skład załogi wchodzili młody pilot szkolący się do służby oraz bardzo doświadczony oficer systemów uzbrojenia.
Głos w sprawie katastrofy zabrał na Facebooku także Henry Lemoine, który jest przedstawicielem władz lokalnych. Rozbity samolot został znaleziony z wykorzystaniem drona i obecnie trwają prace służb ratunkowych oraz poszukiwania drugiego członka załogi.
Myśliwiec Mirage 2000D w służbie dla Francji od ponad trzech dekad
Mirage 2000D to dwumiejscowy myśliwiec opracowany przez Dassault Aviation. Maszyna pełni służbę od 1993 r. i Francja obecnie dysponuje ponad 80 egzemplarzami samolotu.
Warto dodać, że maszyny były wykorzystywane przez Francję w różnych konfliktach, m.in. w Kosowie (1999 r.), Libii (2011 r.), a także w Afganistanie, Iraku, Syrii oraz w regionie Sahelu w Afryce. Maszyny niedawno przeszły proces modernizacji, co pozwoliło wydłużyć ich służbę do lat 30.
Wtorkowa katastrofa nie jest pierwszą z udziałem myśliwca Mirage 2000D. W styczniu 2019 r. doszło do rozbicia maszyny we wschodniej Francji, co doprowadziło do śmierci dwóch członków. Natomiast w lipcu 2021 r. inny egzemplarz roztrzaskał się również w pobliżu Nancy, ale wtedy załoga zdołała się na czas katapultować.
Mirage 2000D bazuje na samolocie 2000N. Może pełnić role myśliwsko-szturmowe i został przystosowany do przenoszenia różnych rodzajów broni. Są to bomby AASM i GBU oraz pociski AS30L, Apache i SCALP EG.