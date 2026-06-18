Konstrukcja bazuje na platformie opracowanej jeszcze w latach 60., jednak została gruntownie przebudowana. Usunięto klasyczną załogową wieżę oraz stanowiska dla czterech członków załogi, zastępując je systemem zdalnego sterowania. W efekcie powstał ciężki bezzałogowy pojazd lądowy, zdolny do działania bez obecności żołnierzy na pokładzie.

Kluczowym elementem modernizacji jest zestaw robotyzacyjny TOXO, opracowany przez KNDS. System odpowiada za sterowanie pojazdem, jego manewrowanie oraz obsługę uzbrojenia w trybie zdalnym lub częściowo autonomicznym. Rozwiązanie to pozwala wykorzystać istniejące platformy bojowe bez konieczności projektowania nowych konstrukcji od podstaw.

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Uzbrojenie na drony

REFURBOT otrzymał także zupełnie nowe uzbrojenie. Zamiast armaty kalibru 105 mm zastosowano zdalnie sterowaną wieżę ARX-25 z automatyczną armatą 25 mm. System dysponuje zapasem 280 nabojów i możliwością przełączania między różnymi typami amunicji w zależności od celu.

Według producentów pojazd może zwalczać zarówno lekkie cele naziemne, jak i zagrożenia powietrzne, w tym drony i śmigłowce, na dystansie przekraczającym 2,5 kilometra.

Zmiana konfiguracji uzbrojenia odzwierciedla realia współczesnego pola walki, gdzie rosnącym zagrożeniem są bezzałogowce oraz amunicja krążąca. REFURBOT ma być odpowiedzią na te wyzwania, oferując większą elastyczność niż klasyczne czołgi projektowane do walki z innymi pojazdami pancernymi.

Bez sensu wyrzucać starocie

Projekt ma również wymiar praktyczny. Francja wyprodukowała ponad 3,5 tysiąca czołgów AMX-30, a wiele z nich nadal znajduje się w magazynach lub poza służbą. Modernizacja takich platform może okazać się tańszą i szybszą alternatywą dla budowy nowych systemów bojowych.

Bezzałogowa konstrukcja zmienia także sposób wykorzystania pojazdu. REFURBOT może być wysyłany do najbardziej niebezpiecznych stref walki, gdzie ryzyko dla załogi byłoby zbyt wysokie. W praktyce oznacza to możliwość użycia go jako platformy rozpoznawczej lub wsparcia ogniowego bez narażania życia żołnierzy.

Nowa metoda wspierana przez AI może pomóc osobom z chorobą Parkinsona © 2026 Associated Press