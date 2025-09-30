Gamechanger za miliony. Wielka inwestycja Ryanaira w Krakowie

Tomasz Wróblewski

Ryanair inwestuje w Polsce. Centrum szkoleniowe dla załóg Boeingów 737-8200 powstało obok lotniska Kraków-Balice. Przewoźnik wyłożył na symulatory 130 milionów euro.

Nowoczesne symulatory B737. To na nich będą się szkolić piloci Ryanair.
Nowoczesne symulatory B737. To na nich będą się szkolić piloci Ryanair.Ryanairmateriały prasowe

Nowe centrum szkoleniowe już działa i prowadzi szkolenia dla pilotów i personelu pokładowego na dwóch hydraulicznych symulatorach Boeinga 737-8200 "Gamechanger" oraz specjalistycznym kadłubie treningowym.

W grudniu dodane zostaną kolejne dwa symulatory (łącznie cztery), co zakończy pierwszy etap tego projektu. Docelowo piloci mają szkolić się na 8 hydraulicznych i 2 stacjonarnych symulatorach lotu.

Ryanair na nowe centrum w Balicach wyłożył 130 milionów euro. Pracę znajdzie tam 150 osób.

Każdego dnia będzie tam mogło szkolić się nawet 500 specjalistów: piloci, personel pokładowy, inżynierowie lotniczy.

Jesteśmy w Krakowie od 20 lat. To nasza największa baza w Polsce. Teraz budujemy w Balicach centrum wiedzy, technologii i innowacji
powiedział Michael O’Leary, prezes Ryanair.
Mężczyzna przytulający duży, nadmuchiwany zjazd ewakuacyjny samolotu, znajdujący się wewnątrz hali treningowej, na niebieskich matach, urządzenie oznaczone napisem 'FOR TRAINING USE ONLY'.
Prezes Ryanair Michael O'Leary prezentuje specjalistyczny kadłub treningowy. Ryanairmateriały prasowe

Łukasz Strutyński, Prezes Kraków Airport podkreśla, że od momentu uruchomienia bazy, Ryanair przewiózł łącznie 35 mln pasażerów, a tylko w ubiegłym roku było ich blisko 6 milionów.

W tym roku Ryanair oferuje najbogatszą siatkę połączeń w Krakowie – 89 tras. To najlepszy dowód, jak istotną rolę odgrywa bazowy przewoźnik dla pasażerów
dodaje szef lotniska.

''Wydarzenia'': Rewolucja w lotach z Krakowa. Zwiększone limity płynów w bagażuPolsat NewsPolsat News
