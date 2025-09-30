Gamechanger za miliony. Wielka inwestycja Ryanaira w Krakowie
Ryanair inwestuje w Polsce. Centrum szkoleniowe dla załóg Boeingów 737-8200 powstało obok lotniska Kraków-Balice. Przewoźnik wyłożył na symulatory 130 milionów euro.
Nowe centrum szkoleniowe już działa i prowadzi szkolenia dla pilotów i personelu pokładowego na dwóch hydraulicznych symulatorach Boeinga 737-8200 "Gamechanger" oraz specjalistycznym kadłubie treningowym.
W grudniu dodane zostaną kolejne dwa symulatory (łącznie cztery), co zakończy pierwszy etap tego projektu. Docelowo piloci mają szkolić się na 8 hydraulicznych i 2 stacjonarnych symulatorach lotu.
Ryanair na nowe centrum w Balicach wyłożył 130 milionów euro. Pracę znajdzie tam 150 osób.
Każdego dnia będzie tam mogło szkolić się nawet 500 specjalistów: piloci, personel pokładowy, inżynierowie lotniczy.
Jesteśmy w Krakowie od 20 lat. To nasza największa baza w Polsce. Teraz budujemy w Balicach centrum wiedzy, technologii i innowacji
Łukasz Strutyński, Prezes Kraków Airport podkreśla, że od momentu uruchomienia bazy, Ryanair przewiózł łącznie 35 mln pasażerów, a tylko w ubiegłym roku było ich blisko 6 milionów.
W tym roku Ryanair oferuje najbogatszą siatkę połączeń w Krakowie – 89 tras. To najlepszy dowód, jak istotną rolę odgrywa bazowy przewoźnik dla pasażerów