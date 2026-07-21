Garmin CIRQA Smart Band oficjalnie. Znamy cenę opaski w Polsce

W skrócie Garmin CIRQA Smart Band trafi do sprzedaży 24 lipca, a jego cena w Polsce została ustalona na 859 złotych, co czyni go propozycją z wyższej półki cenowej.

Urządzenie wyróżnia się brakiem wyświetlacza, stawiając na dyskretny design i skupienie się wyłącznie na zaawansowanym monitorowaniu parametrów zdrowia oraz kondycji.

Opaska oferuje baterię działającą do 10 dni, wodoszczelność 5 ATM, GPS oraz obsługę ponad 80 aktywności fizycznych, synchronizując dane z aplikacją Garmin Connect.

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Garmin to znany i lubiany producent smartwatchy, który tym razem ma propozycję dla użytkowników poszukujących uniwersalnej opaski dla aktywnych. Dziś odbyła się premiera CIRQA Smart Band. Zobaczmy, co oferuje ten gadżet oraz ile kosztuje w Polsce.

Polska cena opaski Garmin CIRQA Smart Band i dostępność

Garmin CIRQA Smart Band to opaska, która nie jest tania. Jej polska cena jest dosyć wysoka i została ustalona na 859 złotych. Sprzedaż rozpocznie się poprzez oficjalną stronę producenta w dniu 24 lipca.

W cenie opaski Garmin CIRQA Smart Band można nabyć smartwatcha. Na przykład Xiaomi Watch S5, który kosztuje obecnie około 700 złotych czy OnePlus Watch Lite (mniej niż 900 złotych). Natomiast dosyć podobną (wizualnie) opaską jest Google Fitbit Air, którą można kupić za mniej niż 500 złotych.

Opaska Garmin CIRQA Smart Band w Polsce dostępna jest w czterech kolorach. Garmin materiały prasowe

Garmin przygotował różne warianty kolorystyczne własnej opaski. Producent zdecydował się na ciekawy oraz dyskretny design. W opakowaniu znajduje się także przewód z USB C do ładowania i przesyłania danych. Co oferuje to urządzenie?

Specyfikacja techniczna i funkcje opaski Garmin CIRQA Smart Band

Nowa opaska marki Garmin nie ma wbudowanego ekranu. To oznacza, że nie można przeglądać na nadgarstku powiadomień czy uzyskiwać dostępu do pewnych funkcji bez smartfona, ale taki był zamysł producenta. Gadżet skupia się na rozwiązaniach z zakresu monitorowania zdrowia i kondycji.

Urządzenie ma wbudowana baterię litowo-jonową, której czas pracy na jednym ładowaniu to maksymalnie do 10 dni. Obudowa jest wodoszczelna na poziomie 5 ATM, a więc umożliwia pływanie. Ponadto opaska ma 128 MB wbudowanej pamięci i są tam zapisywane dane, które następnie można synchronizować z aplikacją.

Garmin CIRQA Smart Band ma również pulsometr, który odpowiada za monitorowanie tętna. Poza tym umożliwia śledzenie snu, rytmu oddychania czy ma funkcje zdrowotne dla kobiet i oferuje wsparcie dla ponad 80 różnych aktywności fizycznych. Za łączność bezprzewodową odpowiada moduł Bluetooth i znajdziemy tu także odbiornik GPS. Opaska współpracuje z telefonami z Androidem oraz iOS i działa w połączeniu z aplikacją Garmin Connect.



