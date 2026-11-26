W skrócie W przyszłym roku pociągi w Polsce osiągną prędkość 250 km/h, zaczynając od składów Pendolino kursujących na Centralnej Magistrali Kolejowej między Warszawą a Krakowem.

Spółka Port Polska przedstawiła plany budowy linii Y, która w przyszłej dekadzie pozwoli pociągom poruszać się z prędkościami zbliżonymi do 300-320 km/h.

Infrastruktura dla Kolei Dużych Prędkości jest projektowana na dekady, a za zakup taboru do obsługi tych połączeń odpowiada teraz spółka PKP Intercity.

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Obecnie w Polsce pociągi mogą jeździć maksymalnie 200 km/h. Spółka Port Polska udostępniła mapę, która nakreśla przyszłość szybkiej kolei w kraju i zakłada rozpędzenie składów do większych prędkości.

Mapa kolei spółki Port Polska pokazuje linie z prędkością do 250 km/h

Pociągi w Polsce zostaną rozpędzone do prędkości 250 km/h prawdopodobnie od grudnia 2027 r., gdy w życie wejdzie nowy rozkład jazdy. Tak szybko mają poruszać się składy Pendolino po Centralnej Magistrali Kolejowej, która łączy Kraków z Warszawą. To dopiero początek, bo taka prędkość ma zostać z czasem wprowadzona także na innych szlakach.

Z prędkością do 250 km/h pociągi mają z czasem pojechać również po Magistrali Wschodniej z Lublina do Rzeszowa. Następnie mamy odcinki łączące Kraków z Rzeszowem do Przemyśla, Warszawę z Suwałkami oraz Ostrołękę z Ełkiem.

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Na zachodzie kraju będzie to Magistrala Bałtyk - Czechy, która połączy Trójmiasto z Wrocławiem, a dalej do Czech. Kolejnym szlakiem jest Magistrala Północ - Południe z Płocka do Częstochowy czy linia z Wrocławia do Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego. Natomiast na północy Polski pociągi pojadą z prędkością 250 km/h z Warszawy do Trójmiasta, z Gdańska do Olsztyna oraz wzdłuż wybrzeża w kierunku Szczecina.

Linia Y dla Kolei Dużych Prędkości z limitem 350 km/h

W przyszłej dekadzie pociągi w Polsce mają pojechać z prędkością ponad 300 km/h. Najpierw będzie to możliwe na nowej linii kolejowej Y. Pierwszy odcinek połączy Warszawę z Łodzią i umożliwi dojazd na nowe lotnisko Port Polska. Potem powstaną dodatkowe nitki.

Pierwsza nitka linii Y poprowadzi do Poznania. Z czasem zostanie przedłużona przez Gorzów Wielkopolski do Szczecina oraz powstanie odnoga w kierunku Berlina.

Druga nitka zostanie zbudowana z Łodzi do Wrocławia. Mapa Port Polska ujawnia, że do prędkości 350 km/h można będzie z czasem przystosować obecny szlak ze stolicy Dolnego Śląska do Krakowa, z kierunku Warszawy przez Lubin do Tomaszowa Lubelskiego i do Trójmiasta.

Prędkość 350 km/h jest wartością graniczną dla planowanych linii. W rzeczywistości pociągi pojadą tymi szlakami wolniej, bo około 300-320 km/h, co wiąże się z aspektem ekonomicznym. Ponadto infrastrukturę dla Kolei Dużych Prędkości planuje się z myślą o eksploatacji przez kilkadziesiąt lat.

Warto dodać, że spółka Port Polska niedawno zrezygnowała z zakupu pociągów KDP, które miała nabyć w ramach poolu taborowego. Kupi je spółka PKP Intercity, która stosowne plany w tym zakresie ogłosiła pod koniec 2025 r.