Spis treści: Jak wyświetlić hasło Wi-Fi na telefonie z Androidem? Gdzie znaleźć hasło do sieci Wi-Fi w iPhonie? Udostępnianie hasła Wi-Fi za pomocą kodu QR. Jak to zrobić?

Z reguły sprawa jest prosta: domyślne hasło do Wi-Fi stanowi losowy ciąg cyfr i liter nadrukowany na naklejce z tyłu routera. Wystarczy przepisać kod i gotowe. Z czasem napisy na obudowie mogą się zmazać i stać całkowicie nieczytelne. Co więcej, jeśli ze względów bezpieczeństwa zmieniliśmy fabryczne hasło na własne, naklejka staje się bezużyteczna.

W takich momentach z pomocą przychodzi telefon, który choć raz połączył się z domową siecią. Smartfony z systemem Android oraz iOS przechowują te dane w swojej pamięci, wystarczy kilka chwil, aby sprawdzić hasło.

Jak wyświetlić hasło Wi-Fi na telefonie z Androidem?

Użytkownicy smartfonów z systemem od Google są w o tyle komfortowej sytuacji, że oprogramowanie to oferuje bardzo prosty wgląd w zapamiętane klucze sieciowe. Niezależnie od tego, czy korzystasz z Samsunga, Xiaomi czy Realme, całą procedurę zamkniesz w zaledwie kilku kliknięciach bezpośrednio w menu ustawień systemowych.

Pierwszym krokiem jest odszukanie zakładki odpowiedzialnej za łączność bezprzewodową - w zależności od nakładki producenta będzie to po prostu "Wi-Fi" lub "Sieć i internet". To właśnie tam kryje się sekcja określana najczęściej jako "Zapisane sieci" lub "Zarządzaj zapisanymi sieciami". W tym miejscu znajdziesz pełną listę wszystkich miejsc, z którymi smartfon łączył się w przeszłości.

Warto jednak pamiętać, że Android nie wyświetla haseł w formie otwartego tekstu zaraz po kliknięciu w wybraną sieć. Uprzednio należy wybrać interesującą nas sieć z listy i kliknąć ikonę opisaną jako "Udostępnij". W tym momencie zazwyczaj telefon, poprosi o weryfikację tożsamości. Dopiero po prawidłowym zeskanowaniu odcisku palca, rozpoznaniu twarzy lub wpisaniu kodu PIN, blokada zostanie zdjęta. W większości nowoczesnych smartfonów na ekranie pojawi się wówczas kod QR, a tuż pod nim hasło do Wi-Fi.

Jeśli model wyświetla wyłącznie sam kod QR, wystarczy zrobić szybki zrzut ekranu i przeskanować go za pomocą darmowej aplikacji Obiektyw Google, która pokaże hasło.

Gdzie znaleźć hasło do sieci Wi-Fi w iPhonie?

Przez lata posiadacze smartfonów z logo nadgryzionego jabłka musieli się sporo natrudzić przy sprawdzaniu hasła do Wi-Fi, jednak po wprowadzeniu systemu iOS 16 (obowiązuje też w nowszych) sytuacja stała się bardzo prosta i podobna do sposobu w telefonach z Androidem.

Cała procedura rozpoczyna się klasycznie w menu "Ustawienia", gdzie należy wybrać zakładkę "Wi-Fi". Jeśli chcesz poznać hasło do sieci, z którą jesteś aktualnie połączony, wystarczy kliknąć charakterystyczną, niebieską ikonkę informacji znajdującą się tuż obok jej nazwy. Jeśli szukasz danych do sieci, z którą urządzenie łączyło się w przeszłości, wystarczy stuknąć w przycisk "Edytuj" w prawym górnym rogu ekranu, aby przejść do pełnej listy zapamiętanych lokalizacji.

Podobnie jak w przypadku Androida, twórcy oprogramowania iPhone'a domyślnie zamaskowali pole z hasłem, aby je odkryć potrzebna jest weryfikacja tożsamości. Dopiero po prawidłowym zadziałaniu funkcji Face ID, skanera linii papilarnych Touch ID lub po wpisaniu kodu blokady ekranu, blokada zostanie zdjęta.

Udostępnianie hasła Wi-Fi za pomocą kodu QR. Jak to zrobić?

Zamiast zmuszać znajomych do ręcznego wpisywania kilkunastocyfrowego hasła pełnego dużych liter i symboli, możesz użyć kodu QR. Druga osoba musi jedynie wyciągnąć swój smartfon i go zeskanować, aby po ułamku sekundy automatycznie połączyć się z domowym internetem. W przypadku telefonów z systemem Android cała procedura jest naturalnym przedłużeniem procesu sprawdzania hasła. Gdy wejdziesz w ustawienia sieci Wi-Fi i wybierzesz opcję "Udostępnij", system automatycznie wygeneruje na środku ekranu duży, czytelny kod graficzny. Wystarczy podsunąć go gościom pod obiektyw. Co ważne, to rozwiązanie działa uniwersalnie - kod QR wygenerowany na Androidzie bez problemu zeskanuje użytkownik iPhone'a i odwrotnie.

Z kolei użytkownicy iPhone'ów, choć mają funkcję automatycznego przesyłania hasła na inne urządzenia Apple stojące obok, również mogą wygenerować tradycyjny kod graficzny dla posiadaczy Androida. W tym celu wystarczy skorzystać z fabrycznej aplikacji "Shortcuts" i wybrać gotowy szablon o nazwie "Udostępnij Wi-Fi", który w kilka sekund zamieni dane dostępowe w kod QR gotowy do wyświetlenia na ekranie.



