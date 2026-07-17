Genialny trik w telefonie. Tak sprawdzisz zapomniane hasło do Wi-Fi

Klaudia Kuryśko

Klaudia Kuryśko

Znasz to uczucie, gdy wpada znajomy, pyta o dostęp do internetu, a ty gorączkowo przypominasz sobie ciąg losowych cyfr i liter? Dobre hasło chroni router przed włamywaczami, ale bywa trudne do zapamiętania. Na szczęście smartfon ma je cały czas w pamięci. Podpowiadamy, jak błyskawicznie sprawdzić hasło do Wi-Fi w telefonie.

Router Wi-Fi z czterema antenami, smartfon i ręka na klawiaturze laptopa na drewnianym blacie.
Jak sprawdzić hasło do Wi-Fi na telefonie? liudmilachernetska123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Jak wyświetlić hasło Wi-Fi na telefonie z Androidem?
  2. Gdzie znaleźć hasło do sieci Wi-Fi w iPhonie?
  3. Udostępnianie hasła Wi-Fi za pomocą kodu QR. Jak to zrobić?

Z reguły sprawa jest prosta: domyślne hasło do Wi-Fi stanowi losowy ciąg cyfr i liter nadrukowany na naklejce z tyłu routera. Wystarczy przepisać kod i gotowe. Z czasem napisy na obudowie mogą się zmazać i stać całkowicie nieczytelne. Co więcej, jeśli ze względów bezpieczeństwa zmieniliśmy fabryczne hasło na własne, naklejka staje się bezużyteczna.

W takich momentach z pomocą przychodzi telefon, który choć raz połączył się z domową siecią. Smartfony z systemem Android oraz iOS przechowują te dane w swojej pamięci, wystarczy kilka chwil, aby sprawdzić hasło.

Jak wyświetlić hasło Wi-Fi na telefonie z Androidem?

Użytkownicy smartfonów z systemem od Google są w o tyle komfortowej sytuacji, że oprogramowanie to oferuje bardzo prosty wgląd w zapamiętane klucze sieciowe. Niezależnie od tego, czy korzystasz z Samsunga, Xiaomi czy Realme, całą procedurę zamkniesz w zaledwie kilku kliknięciach bezpośrednio w menu ustawień systemowych.

Pierwszym krokiem jest odszukanie zakładki odpowiedzialnej za łączność bezprzewodową - w zależności od nakładki producenta będzie to po prostu "Wi-Fi" lub "Sieć i internet". To właśnie tam kryje się sekcja określana najczęściej jako "Zapisane sieci" lub "Zarządzaj zapisanymi sieciami". W tym miejscu znajdziesz pełną listę wszystkich miejsc, z którymi smartfon łączył się w przeszłości.

Warto jednak pamiętać, że Android nie wyświetla haseł w formie otwartego tekstu zaraz po kliknięciu w wybraną sieć. Uprzednio należy wybrać interesującą nas sieć z listy i kliknąć ikonę opisaną jako "Udostępnij". W tym momencie zazwyczaj telefon, poprosi o weryfikację tożsamości. Dopiero po prawidłowym zeskanowaniu odcisku palca, rozpoznaniu twarzy lub wpisaniu kodu PIN, blokada zostanie zdjęta. W większości nowoczesnych smartfonów na ekranie pojawi się wówczas kod QR, a tuż pod nim hasło do Wi-Fi.

Jeśli model wyświetla wyłącznie sam kod QR, wystarczy zrobić szybki zrzut ekranu i przeskanować go za pomocą darmowej aplikacji Obiektyw Google, która pokaże hasło.

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Gdzie znaleźć hasło do sieci Wi-Fi w iPhonie?

Przez lata posiadacze smartfonów z logo nadgryzionego jabłka musieli się sporo natrudzić przy sprawdzaniu hasła do Wi-Fi, jednak po wprowadzeniu systemu iOS 16 (obowiązuje też w nowszych) sytuacja stała się bardzo prosta i podobna do sposobu w telefonach z Androidem.

Cała procedura rozpoczyna się klasycznie w menu "Ustawienia", gdzie należy wybrać zakładkę "Wi-Fi". Jeśli chcesz poznać hasło do sieci, z którą jesteś aktualnie połączony, wystarczy kliknąć charakterystyczną, niebieską ikonkę informacji znajdującą się tuż obok jej nazwy. Jeśli szukasz danych do sieci, z którą urządzenie łączyło się w przeszłości, wystarczy stuknąć w przycisk "Edytuj" w prawym górnym rogu ekranu, aby przejść do pełnej listy zapamiętanych lokalizacji.

Podobnie jak w przypadku Androida, twórcy oprogramowania iPhone'a domyślnie zamaskowali pole z hasłem, aby je odkryć potrzebna jest weryfikacja tożsamości. Dopiero po prawidłowym zadziałaniu funkcji Face ID, skanera linii papilarnych Touch ID lub po wpisaniu kodu blokady ekranu, blokada zostanie zdjęta.

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Udostępnianie hasła Wi-Fi za pomocą kodu QR. Jak to zrobić?

Zamiast zmuszać znajomych do ręcznego wpisywania kilkunastocyfrowego hasła pełnego dużych liter i symboli, możesz użyć kodu QR. Druga osoba musi jedynie wyciągnąć swój smartfon i go zeskanować, aby po ułamku sekundy automatycznie połączyć się z domowym internetem. W przypadku telefonów z systemem Android cała procedura jest naturalnym przedłużeniem procesu sprawdzania hasła. Gdy wejdziesz w ustawienia sieci Wi-Fi i wybierzesz opcję "Udostępnij", system automatycznie wygeneruje na środku ekranu duży, czytelny kod graficzny. Wystarczy podsunąć go gościom pod obiektyw. Co ważne, to rozwiązanie działa uniwersalnie - kod QR wygenerowany na Androidzie bez problemu zeskanuje użytkownik iPhone'a i odwrotnie.

Z kolei użytkownicy iPhone'ów, choć mają funkcję automatycznego przesyłania hasła na inne urządzenia Apple stojące obok, również mogą wygenerować tradycyjny kod graficzny dla posiadaczy Androida. W tym celu wystarczy skorzystać z fabrycznej aplikacji "Shortcuts" i wybrać gotowy szablon o nazwie "Udostępnij Wi-Fi", który w kilka sekund zamieni dane dostępowe w kod QR gotowy do wyświetlenia na ekranie.

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