Tormenta Rampaging Run. "Pierwszy w historii giga dive coaster"

Fani ekstremalnych kolejek górskich zacierają ręce - w tym roku otwarta zostanie bowiem gigantyczna nowa kolejka na terenie Six Flags Over Texas, która zapewni potężną dawkę adrenaliny.

Six Flags Over Texas to podzielony na strefy tematyczne park rozrywki o powierzchni ok. 86 ha, który jest położony w Arlington w Teksasie w Stanach Zjednoczonych. Od jakiegoś czasu trwają tam prace mające na celu poszerzenie oferty rozrywkowej obiektu.

Wśród nowości jest wspomniana ekstremalna kolejka - atrakcja o nazwie Tormenta Rampaging Run, która ma bić wszelkie rekordy w swojej kategorii. Stalowa konstrukcja określona "pierwszym w historii giga dive coasterem" ma być m.in. najwyższa w swojej kategorii, ale to tylko część rekordowych parametrów.

Nowa atrakcja w Six Flags Over Texas. Bije sześć rekordów

Tormenta Rampaging Run to konstrukcja typu dive coaster, gdzie kolejka gwałtownie i prawie pionowo spada na ziemię, dostarczając uczestnikom ekstremalnych doznań. Nowość o rekordowych parametrach ma zaspokoić pragnienia fanów, którzy poszukują najmocniejszych wrażeń.

- Bierzemy historię za rogi, bijąc sześć światowych rekordów - mówią właściciele parku Six Flags Over Texas o Tormenta Rampaging Run i podają następujące dane:

Najwyższa wysokość wśród dive coasterów: ok. 94 m

Największa prędkość w tej kategorii: ok. 140 km/h

Najdłuższy tor: ok. 1280 m

Najwyższa pętla (vertical loop): ok. 55 m

Najwyższa inwersja Immelmanna: ok. 66 m

Najwyższy spadek poza pionem (beyond-vertical): ok. 87 m przy kącie 95°

Otwarcie Tormenta Rampaging Run. Kolejka projektu Bolliger & Mabillard

Tormenta Rampaging Run została stworzona przez znaną z projektowania kolejek górskich firmę Bolliger & Mabillard. Firma ta uznawana jest za pioniera w wymyślaniu nowych technologii budowy kolejek. Z tej pracowni wyszła m.in. kolejka typu inverted roller coaster - czyli odwrócona kolejka, gdzie wagoniki poruszają się podwieszone pod torem. Jednym z najbardziej znanych obiektów typu dive coaster firmy Bolliger & Mabillard (i zarazem pierwszym egzemplarzem modelu tego typu) jest natomiast Oblivion w parku rozrywki Alton Towers w Wielkiej Brytanii.

Rekordoway dive coaster Tormenta Rampaging Run to element nowej strefy tematycznej w Six Flags Over Texas - Rancho de la Tormenta. Ta część parku ma być inspirowana Hiszpanią, w tym tradycyjnym przepędzaniem byków ulicami miasta, co wzbudziło kontrowersje aktywistów. Strefa mimo wszystko powstaje, a nowa kolejka już niedługo ma zostać udostępniona dla gości. W 2026 r. Six Flags Over Texas świętuje 65. rocznicę powstania.

