Wyspy Palmowe w Dubaju. Projekt wszedł w kolejną fazę

Zjednoczone Emiraty Arabskie kojarzone sąz rozmachem, luksusem i inwestycjami bijącymi światowe rekordy.

Wśród spektakularnych przedsięwzięć znajduje się między innymi realizowany w Dubaju kompleks znany jako Wyspy Palmowe.

W skład największego na świecie zespołu sztucznych wysp, usypanych u wybrzeży Dubaju, wchodzą Palma Jumeirah (Dżamira), Palma Deira (Dira) oraz Palma Jebel Ali (Dżabal Ali).

To właśnie ta ostatnia wyspa osiągnęła niedawno ważny kamień milowy, ponownie przyciągając uwagę świata.

Ogłoszono ważny kamień milowy w realizacji jednego z najważniejszych projektów nadbrzeżnych Dubaju.

Palma Jebel Ali, ogromna sztuczna wyspa u wybrzeży Dubaju

Wyspy Palmowe, jak sama nazwa wskazuje, wyglądem mają przypominać palmy. Usypane są tak, by tworzyć rozgałęzioną roślinę z okalającym ją półksiężycem. Palma Jebel Ali zajmuje powierzchnię 13,4 km2 i obejmuje 16 "liści" palmy, zapewniając dostęp do 91 kilometrów plaż. Wyspa ta jest prawie dwukrotnie większa od Palma Jumeirah.

Projekt budowy Palma Jebel Ali wystartował w 2001 r., by po kilku latach zostać wstrzymanym. Działania przy tej wyspie wznowione zostały w 2024 r., do końca 2026 roku planowane jest ukończenie głównych prac infrastrukturalnych o wartości 750 milionów dirhamów, z planowanym pełnym ukończeniem projektu do końca 2028 roku.

Właśnie poinformowano o ważnym kroku milowym dotyczącym rozwoju tej wyspy, będącej częścią jednego z najważniejszych projektów nadbrzeżnych realizowanych w Dubaju.

Palma Jebel Ali w Dubaju. Kontrakty na 544 luksusowych willi

Spółka Dubai Holding Real Estate przekazała właśnie, iż zostały przyznane kontrakty na budowę 544 willi na Palm Jebel Ali. Kontrakty o wartości ponad 3,5 miliarda dirhamów emirackich przyznano firmom Ginco General Contracting LLC (na 354 budowle) i United Engineering Construction UNEC (na 190 willi).

Wille na wyspie zostały zaprojektowane według norm ochrony środowiska i wyposażone w technologie oszczędzające energię, wspierające proekologiczne podejście. Rozpoczęcie budowy luksusowych rezydencji planowane jest na ten kwartał, a zakończenie na IV kwartał 2028 r.

- Podpisanie tych kontraktów oznacza namacalny postęp w realizacji projektu Palma Jebel Ali, którego budowa jest obecnie realizowana na wielu odcinkach. Wraz z rosnącym tempem, Palma Jebel Ali stanowi jedną z największych ekspansji linii brzegowej Dubaju od pokolenia i odegra kluczową rolę we wspieraniu długoterminowego rozwoju emiratu, wzmacniając jego globalną atrakcyjność jako doskonałego miejsca do życia, inwestowania i odwiedzania - powiedział Khalid Al Malik, dyrektor generalny Dubai Holding Real Estate.

Palm Jebel Ali rozwija się jako światowej klasy nadmorski ośrodek wypoczynkowy i ważny element przyszłej ekspansji miejskiej Dubaju. Na wyspie budowane są luksusowe apartamenty.

W ramach rozwoju infrastruktury wyspy, na Palm Jebel Ali powstanie też centrum handlowe o powierzchni 9 000 m² oraz zaprojektowany przez firmę Skidmore, Owings & Merrill meczet, który pomieści do 1 000 osób. Ponadto w przyszłości obszar ten zostanie połączony z linią dubajskiego metra, co poprawi jego dostępność.

