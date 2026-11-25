Ogromna inwestycja kolejowa. Gigantyczne maszyny drążą pod Londynem

W Londynie realizowana jest jedna z największych inwestycji kolejowych w Wielkiej Brytanii - budowa linii dużych prędkości High Speed 2 (HS2).

Jeden z etapów obejmuje powstanie tuneli Euston - drążą je dwie maszyny TBM o masie 1624 ton każda.

Według najnowszego komunikatu osiągnięto kamień milowy na budowie - obie maszyny pokonały połowę zaplanowanej trasy.

- Prace budowlane nad tunelami Euston linii HS2 w tym tygodniu osiągnęły już półmetek. Dwie ogromne maszyny do drążenia tuneli zbliżają się do docelowej stacji kolei dużych prędkości w Londynie - podano w komunikacie, otwiera się w nowym oknie.

Linia kolei HS2 w Anglii. Ogłoszono przełom na budowie tuneli

HS2 to druga specjalnie budowana linia kolei dużych prędkości w Wielkiej Brytanii. Pierwszą jest HS1, która łączy Londyn z tunelem pod kanałem La Manche.

Trasa HS2 ma łączyć Londyn z okolicami Birmingham. Pierwotne plany przedłużenia linii do Manchesteru i Leeds zostały anulowane. Długość linii to ok. 230 km, a zakładana prędkość eksploatacyjna pociągów sięga do 320 km/h.

"Dwie ważące 1624 tony maszyny TBM - Karen i Madeleine - zostały uruchomione w styczniu i marcu 2026 roku z przyszłego superwęzła HS2 w Old Oak Common i od tego czasu pracują w kierunku Euston z prędkością 16 metrów dziennie. Do 17 listopada obie maszyny znajdowały się w obszarze między stacjami West Hampstead i Kilburn High Road.

Obie maszyny, obsługiwane przez spółkę joint venture Skanska Costain STRABAG - wykonawcę tuneli londyńskich HS2 Ltd. - pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Oczekuje się, że program wytworzy 1,5 miliona ton urobku. Oprócz drążenia tuneli, maszyny TBM wyłożą je 48 294 betonowymi segmentami pierścieniowymi", podano na stronie HS2.

Obie maszyny, drążące dwa równoległe tunele o długości 7,2 km każdy, mają zakończyć prace w 2027 roku.

Szacowane koszty całego programu HS2 sięgają obecnie ok. 100 miliardów funtów. Uruchomienie przejazdów między Old Oak Common a Birmingham Curzon Street przewiduje się na lata 2036-2039. Uruchomienie pełnego odcinka, obejmującego również stację Euston i połączenie w Handsacre, przewidywane jest na lata 2040-2043.