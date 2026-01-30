Czwarty kwartał każdego roku (który dla firmy jest pierwszym kolejnego roku fiskalnego) dla Apple zawsze kończył się historycznymi rekordami. Nie inaczej było w ciągu trzech poprzednich miesięcy. Gigant z Cupertino zarobił mnóstwo pieniędzy i dostarczył na rynek miliony iPhone'ów, a na tym nie koniec.

Rekordowe wyniki finansowe Apple za czwarty kwartał 2025 roku

Apple w czwartym kwartale 2025 r. wykręciło historyczne wyniki. Przychody firmy zamknęły się w rekordowej kwocie 143,8 mld dol. To ponad pół biliona złotych, czyli niewiele mniej od łącznych dochodów w budżecie Polski planowanych na obecny 2026 r.

Zysk netto Apple wyniósł 42,1 mld dol. W analogicznym okresie sprzed roku było to 36,3 mld dol. Przychody firmy były o 16 proc. lepsze w skali rok/rok i przebiły nawet oczekiwania samego giganta z Cupertino.

Firma Apple z dumą ogłasza dziś wyjątkowy, rekordowy kwartał z przychodami w wysokości 143,8 mld dol., co stanowi wzrost o 16 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym i znacznie przekracza nasze oczekiwania

Świetne wyniki Apple napędzane rekordową sprzedażą iPhone'ów

Apple od jakiegoś czasu podczas omawiania własnych wyników finansowych nie ujawnia już liczb sprzedanych urządzeń. Wiemy jednak, że rekordy ustanowione w poprzednim kwartale zawdzięcza głównie iPhone'om. Sprzedaż telefonów z iOS odpowiadała za blisko 60 proc. wszystkich przychodów.

Ogromnie urosły także usługi, które obecnie stanowią drugi trzon biznesu Apple z udziałem na poziomie blisko 21 proc. Firma zarobiła na ich sprzedaży 14 proc. więcej względem analogicznego okresu sprzed roku. Na trzecim miejscu mamy urządzenia do domu i noszone (AirPods, Apple Watche) z 8-proc. udziałem.

Przy okazji Apple pochwaliło się, że na całym świecie ma już ponad 2,5 mld aktywnych urządzeń.

Z radością ogłaszamy, że nasza baza zainstalowanych urządzeń przekracza obecnie 2,5 mld, co jest dowodem ogromnego zadowolenia klientów z najlepszych produktów i usług na świecie

To oznacza, że blisko co trzeci człowiek na Ziemi mógłby mieć choć jeden sprzęt z logo nadgryzionego jabłka, choć rzeczywistość wygląda oczywiście inaczej.

