W skrócie Microsoft uruchomił wewnętrzny program kryzysowy Code Red po globalnej awarii chmury z 12-13 listopada 2026 r., która sparaliżowała wiele usług na ok. dobę.

Przyczyną incydentu był ukryty błąd skalowalności w systemie Windows, a nie atak hakerski, przy czym inżynierowie zmagali się z chaosem informacyjnym podczas naprawy.

Gigant z Redmond planuje wdrożyć agenty AI do diagnostyki oraz skrócić czas usuwania awarii i wdrażania krytycznych poprawek bezpieczeństwa do maksymalnie jednej godziny.

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Microsoft ogłasza "Code Red" po globalnej awarii usług

Po globalnej awarii swoich usług chmurowych Microsoft uruchomił wewnętrzny program kryzysowy o kryptonimie "Code Red" ("Kod Czerwony"). Decyzja ta ma gruntownie przebudować systemy inżynieryjne giganta z Redmond i przyspieszyć procedury reagowania na poważne usterki.

Z wewnętrznych notatek służbowych, do których dotarła agencja Reuters, wynika, że władze korporacji oceniają, iż zakłócenia na tak ogromną skalę mogą stawać się w przyszłości coraz powszechniejszym zjawiskiem, co wymusza natychmiastową zmianę dotychczasowych praktyk operacyjnych.

Incydent, do którego doszło w dniach 12-13 listopada 2026 r., trwał około 24 godzin i sparaliżował pracę instytucji rządowych od Australii i Japonii, aż po Stany Zjednoczone, a także opóźnił działanie firm handlowych i zakłócił komunikację linii lotniczych. Awaria uderzyła m.in. w usługę pocztową Exchange Online, programy Outlook i Teams, asystenta sztucznej inteligencji Copilot oraz szereg innych narzędzi z pakietu Microsoft 365.

"Code Red oznacza, że jest to zadanie o najwyższym priorytecie dla naszego zespołu" - napisał w piątkowej notatce do pracowników Jason Henderson, prezes działu Microsoft 365 Core. Za zaistniałą sytuację publicznie przeprosił również CEO Microsoft, Satya Nadella.

Według ustaleń Hendersona listopadowa awaria była najbardziej dotkliwym dla klientów incydentem w całej historii usługi Exchange Online, bowiem nigdy wcześniej tak wielu użytkowników nie było pozbawionych dostępu do poczty e-mail przez tak długi czas. Przedstawiciele firmy oficjalnie zaprzeczyli, jakoby paraliż był wynikiem cyberataku lub błędnego działania agentów sztucznej inteligencji.

Jako bezpośrednią przyczynę eksperci wskazali niewykryty wcześniej błąd skalowalności w systemie Windows, który został wprowadzony do oprogramowania jeszcze w lipcu.

"Mgła wojny". Chaos komunikacyjny utrudniał pracę inżynierów podczas kryzysu

Wewnętrzna analiza przebiegu incydentu ujawniła poważne problemy z koordynacją działań zespołów technicznych, które próbowały przywrócić sprawność infrastruktury. Mimo zaangażowania najlepszych specjalistów inżynierowie zmagali się z chaosem informacyjnym, jako że dane diagnostyczne były rozproszone po wielu niepowiązanych ze sobą wewnętrznych systemach śledzenia błędów. W trakcie walki z usterką pracownicy wymienili ponad 11 tys. wiadomości na 11 oddzielnych czatach w komunikatorze Teams, próbując zbudować spójny obraz sytuacji i ustalić dalsze kroki.

"Mgła wojny" - tak w poniedziałkowej notatce służbowej określiła warunki pracy zespołów ratunkowych Amanda Silver, wiceprezes korporacyjna nadzorująca obszar M365 Core oraz platformę Work IQ. Jej zdaniem rozdrobnienie systemów diagnostycznych skutecznie utrudniało weryfikację hipotez i podejmowanie szybkich decyzji w szczytowym momencie kryzysu.

Skala problemu okazała się na tyle duża, że podczas przeglądu działań w ramach inicjatywy "Code Red" Charles Lamanna, wiceprezes wykonawczy ds. Copilota, agentów i platformy, przyznał, że wadliwy komponent osiągnął w trakcie tej jednej awarii skalę wadliwości odpowiadającą "z grubsza dziesięciu latom dopuszczalnych błędów".

Rzecznik giganta zapewnił, że zaangażowanie zespołów nie kończy się w momencie przywrócenia pełnej sprawności usług. Inżynierowie mają pracować przez całą dobę, aby jak najszybciej wdrożyć wnioski wyciągnięte z listopadowego incydentu, a kierownictwo traktuje ten proces absolutnie priorytetowo. Władze spółki deklarują, że zamierzają nie tylko sprawniej usuwać skutki awarii, ale przede wszystkim zrobić wszystko, co w ich mocy, aby zapobiegać podobnym zakłóceniom w przyszłości.

Nowy cel zakłada usuwanie globalnych awarii w godzinę

W ramach najwyższego stopnia mobilizacji kryzysowej Amanda Silver wyznaczyła pięć głównych obszarów roboczych, które mają zreformować infrastrukturę techniczną firmy. Obejmują one m.in. mechanizmy kontrolowanego zrzucania obciążenia, geograficzne partycjonowanie ruchu sieciowego i znacznie szybsze procedury odzyskiwania sprawności systemów. Microsoft postawił sobie za cel, aby w przypadku przyszłych awarii osiągać pełne przywrócenie usług na całym świecie w ciągu zaledwie jednej godziny.

Aby móc stawiać "padnięte" systemy na nogi w tak krótkim czasie, korporacja zamierza wdrożyć do pracy inżynieryjnej wyspecjalizowane agenty AI (częściowo autonomiczne programy oparte na sztucznej inteligencji, zdolne do wykonywania realnej pracy na polecenie użytkownika). Ich zadaniem będzie błyskawiczne analizowanie danych o stanie systemów i przyspieszanie diagnozy źródeł problemów technicznych.

Ma to wyeliminować konieczność ręcznego przeszukiwania rozproszonych baz danych. Jason Henderson zapowiedział też wprowadzenie codziennych spotkań z zespołem kierowniczym Substrate, odpowiedzialnym za podstawową infrastrukturę usług Microsoft 365, oraz cotygodniowych przeglądów postępów prac naprawczych.

"Niestety, cała praca, którą wykonaliśmy przez te wszystkie lata, nie wystarczyła, aby ochronić nas w czwartek" - ocenił Henderson w swoim komunikacie do załogi. Dodał, że przeprowadził już szczegółowy przegląd szerszych problemów organizacyjnych i strukturalnych, które w ogóle dopuściły do wystąpienia tak rozległej awarii. Wdrażane zmiany mają usunąć luki systemowe na poziomie całej architektury chmurowej firmy.

Zbyt wolne wdrażanie poprawek bezpieczeństwa wymaga pilnych zmian

Kryzys z połowy listopada 2026 r. rzucił też światło na inny poważny problem operacyjny Microsoftu, jakim jest tempo dystrybucji pilnych aktualizacji oprogramowania. W innej notatce z początku miesiąca, z którą zapoznała się agencja Reuters, Jason Henderson wskazał, że krytyczne poprawki dla usług M365 Core docierają do globalnych serwerów zdecydowanie za wolno. Dotychczasowe procedury okazywały się niewydolne w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji na wykryte podatności lub błędy produkcyjne.

W innym niedawnym incydencie pilna poprawka produkcyjna potrzebowała od pięciu do sześciu dni, aby osiągnąć pełne wdrożenie na całym świecie. "W przypadku naszych najpilniejszych kwestii bezpieczeństwa musimy przejść od wykrycia do bezpiecznego wdrożenia na całym świecie w ciągu jednej godziny. Nie trzeba dodawać, że jeszcze na tym etapie nie jesteśmy" - przyznał wprost Henderson.

Szybsza dystrybucja aktualizacji - zwłaszcza krytycznych poprawek bezpieczeństwa - ma jeszcze jedno uzasadnienie. Hakerzy wspierani przez narzędzia AI, a czasem nawet same autonomiczne agenty, błyskawicznie analizują i atakują świeżo wykryte podatności. Napastnicy starają się wykorzystać luki w zabezpieczeniach, zanim dostawca oprogramowania wdroży aktualizację po swojej stronie lub użytkownik końcowy zdąży ją zainstalować u siebie.

Trwa więc wyścig z czasem, a gigant z Redmond jest zdeterminowany, by go wygrać. Nowa inicjatywa "Code Red" ma wymusić przebudowę procesów dystrybucji kodu tak, aby osiągnięcie rygorystycznego limitu czasowego stało się nowym standardem w całej firmie.



