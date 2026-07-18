W skrócie
- OpenAI opracowuje przenośny, inteligentny głośnik z ChatGPT, który ma umożliwiać użytkownikom prowadzenie naturalnych konwersacji ze sztuczną inteligencją.
- Urządzenie ma wyróżniać się brakiem ekranu, obecnością baterii umożliwiającej pracę bez stałego zasilania oraz elementami mechanicznymi pozwalającymi na ruch.
- Premiera głośnika planowana jest wstępnie na 2027 rok, choć termin ten może ulec zmianie w związku z oskarżeniami Apple o rzekomą kradzież tajemnic handlowych przez byłych pracowników.
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Już od dłuższego czasu mówi się o tym, że OpenAI chce wprowadzić na rynek własny hardware. Nie od dziś wiadomo, że ma to być inteligentny głośnik z ChatGPT. Nowe szczegóły związane z tym projektem uzyskał Bloomberg. Co zaoferuje to urządzenie?
OpenAI opracowuje inteligentny głośnik z ChatGPT
Pierwsze urządzenie OpenAI będzie więc w zasadzie odpowiedzią na HomePoda z Siri, ale pod pewnymi względami ma być lepszy od sprzętu Apple. Z informacji przekazanych przez Bloomberga wynika, że będzie to przede wszystkim przenośny głośnik z baterią. To oznacza, że będzie można zmieniać jego miejsce bez obaw o źródło zasilania.
Głośnik OpenAI opisywany jest przez źródło publikacji jako "towarzysz AI przypominający człowieka". Oczywiście nie będzie to głośnik w kształcie humanoida, ale ma zapewnić naturalne konwersacje ze sztuczną inteligencją. Poza tym użytkownik będzie mógł odtwarzać muzykę czy sterować urządzeniami inteligentnego domu.
W przeciwieństwie do HomePoda głośnik OpenAI nie zostanie wyposażony w ekran czy powierzchnię dotykową, ale ma otrzymać elementy mechaniczne, które wprawią go w ruch. W ten sposób urządzenie będzie mogło się "poruszać". Nie zabraknie też kamery czy mikrofonów nasłuchujących użytkownika.
Kiedy OpenAI wprowadzi na rynek głośnik z ChatGPT?
Źródło twierdzi, że premiera urządzenia może odbyć się już w 2027 r., ale nie można wykluczyć opóźnień. Te mogą być wynikiem sporu, który z OpenAI prowadzi Apple w kontekście potencjalnej kradzieży tajemnic handlowych.
Warto dodać, że OpenAI w 2025 r. przejęło io, czyli startup założony przez Jony'ego Ive'a (byłego projektanta Apple) za 6,5 mld dolarów. Transakcję zrealizowano w celu przyspieszenia prac nad omawianym głośnikiem. Gigant z Cupertino oskarża swoich byłych pracowników o pobranie dziesiątek poufnych plików związanych ze sprzętem. Są to Chang Liu i Tang Yew Tan, którzy mieli wynieść m.in. informacje o nowych produktach, które jeszcze nie trafiły na rynek.
Osoby zaznajomione z tym projektem twierdzą jednak, że głośnik nie przypomina produktów Apple. W konsekwencji nie powinien naruszać tajemnic handlowych giganta z Cupertino.