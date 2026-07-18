W skrócie OpenAI opracowuje przenośny, inteligentny głośnik z ChatGPT, który ma umożliwiać użytkownikom prowadzenie naturalnych konwersacji ze sztuczną inteligencją.

Urządzenie ma wyróżniać się brakiem ekranu, obecnością baterii umożliwiającej pracę bez stałego zasilania oraz elementami mechanicznymi pozwalającymi na ruch.

Premiera głośnika planowana jest wstępnie na 2027 rok, choć termin ten może ulec zmianie w związku z oskarżeniami Apple o rzekomą kradzież tajemnic handlowych przez byłych pracowników.

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Już od dłuższego czasu mówi się o tym, że OpenAI chce wprowadzić na rynek własny hardware. Nie od dziś wiadomo, że ma to być inteligentny głośnik z ChatGPT. Nowe szczegóły związane z tym projektem uzyskał Bloomberg. Co zaoferuje to urządzenie?

OpenAI opracowuje inteligentny głośnik z ChatGPT

Pierwsze urządzenie OpenAI będzie więc w zasadzie odpowiedzią na HomePoda z Siri, ale pod pewnymi względami ma być lepszy od sprzętu Apple. Z informacji przekazanych przez Bloomberga wynika, że będzie to przede wszystkim przenośny głośnik z baterią. To oznacza, że będzie można zmieniać jego miejsce bez obaw o źródło zasilania.

Głośnik OpenAI opisywany jest przez źródło publikacji jako "towarzysz AI przypominający człowieka". Oczywiście nie będzie to głośnik w kształcie humanoida, ale ma zapewnić naturalne konwersacje ze sztuczną inteligencją. Poza tym użytkownik będzie mógł odtwarzać muzykę czy sterować urządzeniami inteligentnego domu.

W przeciwieństwie do HomePoda głośnik OpenAI nie zostanie wyposażony w ekran czy powierzchnię dotykową, ale ma otrzymać elementy mechaniczne, które wprawią go w ruch. W ten sposób urządzenie będzie mogło się "poruszać". Nie zabraknie też kamery czy mikrofonów nasłuchujących użytkownika.

Kiedy OpenAI wprowadzi na rynek głośnik z ChatGPT?

Źródło twierdzi, że premiera urządzenia może odbyć się już w 2027 r., ale nie można wykluczyć opóźnień. Te mogą być wynikiem sporu, który z OpenAI prowadzi Apple w kontekście potencjalnej kradzieży tajemnic handlowych.

Warto dodać, że OpenAI w 2025 r. przejęło io, czyli startup założony przez Jony'ego Ive'a (byłego projektanta Apple) za 6,5 mld dolarów. Transakcję zrealizowano w celu przyspieszenia prac nad omawianym głośnikiem. Gigant z Cupertino oskarża swoich byłych pracowników o pobranie dziesiątek poufnych plików związanych ze sprzętem. Są to Chang Liu i Tang Yew Tan, którzy mieli wynieść m.in. informacje o nowych produktach, które jeszcze nie trafiły na rynek.

Osoby zaznajomione z tym projektem twierdzą jednak, że głośnik nie przypomina produktów Apple. W konsekwencji nie powinien naruszać tajemnic handlowych giganta z Cupertino.



