Gmail to popularna poczta, z której korzystają setki milionów użytkowników. Usługa oferuje różne opcje z zakresu wyszukiwania, a teraz dołącza do nich nowa funkcja. To Gmail Live, którego zapowiedź odbyła się w maju na konferencji Google I/O 2026, a teraz ruszają testy.

Gmail Live to nowy sposób na wyszukiwanie poczty z użyciem głosu

Czym jest Gmail Live? Rozwiązanie zaprezentowane przez Google kilka tygodni temu jest nowym sposobem na przeszukiwanie poczty w skrzynce. Odbywa się to z wykorzystaniem głosu. Służy do tego specjalna ikonka o nazwie Zapytaj Gmaila, która znajduje się na pasku wyszukiwarki.

Dotknięcie ikonki uruchamia tryb nasłuchiwania. Użytkownik może następnie zapytać Gmail Live o znalezienie konkretnych informacji. Na przykład zapytanie o treści: "znajdź informacje o moim pobycie wakacyjnym" sprawi, że poczta zostanie przeszukana pod kątem szczegółów związanych z rezerwacją wyjazdu i następnie zostaną zaprezentowane odpowiedzi.

Co bardzo ważne, nie będą to wyłącznie skróty do konkretnych wiadomości znajdujących się w skrzynce, a czytelne podsumowanie informacji zawartych w przeskanowanych mailach.

Google uruchamia testy Gmail Live na Androidzie i iOS

Nowa funkcja została zaprezentowana kilka tygodni temu, a teraz wchodzi w fazę publicznego programu pilotażowego. Google uruchamia testy Gmail Live i dotyczy to zarówno aplikacji na urządzenia z systemem Android, jak i iPhone'ów z iOS.

Program pilotażowy potrwa co najmniej kilka tygodni i poprzedzi wdrożenie funkcji dla użytkowników. Jednak nie skorzystają z niej wszyscy. Gmail Live ma wymagać do działania jednego z płatnych planów i są to Google AI Pro oraz Ultra. Ceny tego pierwszego w Polsce zaczynają się od 97,99 zł/miesiąc. Drugi jest znacznie droższy i kosztuje blisko 470 zł/miesiąc.

Funkcja jest napędzana przez Gemini i dlatego wymaga jednego z płatnych planów. Publiczna premiera ma odbyć się latem br., ale konkretny termin wdrożenia nie jest znany. Google przed wprowadzeniem opcji chce poznać opinie użytkownikom i na tej podstawie być może wprowadzi ewentualne poprawki.



