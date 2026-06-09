Rozgrywki FIFA 2026 odbędą się w dniach 11 czerwca - 19 lipca i dla fanów piłki nożnej z pewnością będą to tygodnie upływające pod znakiem licznych emocji. Jeśli nie wybieracie się na stadiony i mecze planujecie oglądać w domu, to nowe rozwiązanie Philips Hue pozwoli wam (choć odrobinę) poczuć się przed telewizorem, jak na prawdziwym boisku.

Philips Hue wprowadza Sports Live dla oświetlenia w domu

Jeden z największych graczy na rynku oświetlenia domowego, firma Philips Hue wprowadza do własnych produktów rozwiązanie o nazwie Sports Live (wraz z Philips Smart Lighting). Obie marki należące do Signify sprawią, że podczas oglądania rozgrywek FIFA 2026 przed telewizorem będzie można poczuć magię stadionu. Jak to możliwe?

Sports Live to specjalne oprogramowanie, które wykorzystuje dane z meczów piłkarskich na żywo i następnie przekształca je na sygnały wysyłane do inteligentnego oświetlenia w domu. W ten sposób żarówki mogą odpowiednio reagować na zdarzenia z boiska (na przykład gole czy czerwone kartki). Dzięki temu reakcje wychodzą poza ekran telewizora i obejmują dla przykładu cały salon.

Dzięki Sports Live wychodzimy poza tradycyjną synchronizację oświetlenia z obrazem na ekranie, poszerzając rolę naszego inteligentnego systemu w świecie sportu. Wykorzystując dane meczowe na żywo do sterowania światłem w czasie rzeczywistym, wkraczamy na zupełnie nowy poziom precyzji i immersji

Pomysł z pewnością jest ciekawy i nie wymaga zakupu dodatkowych urządzeń. Sports Live to rozwiązanie z zakresu oprogramowania, które pojawi się wraz z rozpoczęciem tegorocznych rozgrywek piłkarskich FIFA.

Konfiguracja Sports Live w Philips Hue jest bardzo prosta

Użytkownik chcący skorzystać ze Sports Live nie musi zbyt wiele robić, a sama konfiguracja platformy jest bardzo prosta. Należy wskazać ulubioną drużynę i następnie przypisać do niej kolorowe źródła światła. Aplikacja Philips Hue wykorzystuje mostek do połączenia i następnie odpowiada za dostarczanie efektów do żarówek.

Rozwiązanie działa w zakresie sieci Wi-Fi, co też pozwala na uniknięcie potrzeby stosowania dodatkowych mostków. Poza tym zapewnia możliwość konfiguracji na etapie pomieszczeń. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dostępność takich efektów rozszerzyć nawet o całym dom.

Telewizory Samsung i Hisense gotowe na Mundial 2026

Na Mundial 2026 przygotowali się także inni producenci elektroniki. Wśród nich jest Samsung, który niedawno wprowadził do oferty telewizory Mini LED 2026. Koreański gigant twierdzi, że jego nowe TV zmieniają sposób oglądania sportu. Jest to możliwe m.in. dzięki upłynniaczowi ruchu czy trybowi Piłka Nożna AI.

Inną marką, która przygotowała telewizory gotowe na tegoroczny mundial, jest firma Hisense współpracująca z FIFĄ już od 2018 r. W modelach RGB-MiniLED zaimplementowano nowe rozwiązania, które fani piłkarskich emocji z pewnością również docenią.





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