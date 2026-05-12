W skrócie Mobilna wersja Google Chrome na Androida zostanie rozszerzona o nowe funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję Gemini.

Użytkownicy będą mogli korzystać ze spersonalizowanego asystenta zapewniającego szybkie odpowiedzi, integrację z innymi aplikacjami Google oraz obsługę wizualnych podsumowań treści.

Nowe opcje mają być udostępniane etapami od końca czerwca dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych i będą wymagały urządzeń z Androidem 12 lub nowszym.

Google Chrome to bezapelacyjnie najpopularniejsza przeglądarka internetowa na świecie, z której korzystają miliardy użytkowników. Firma niedawno ogłosiła nowe funkcje dla desktopowej wersji programu i na komputerach pojawiły się narzędzia oparte na sztucznej inteligencji Gemini. Teraz przyszedł czas na podobne zmiany w aplikacji mobilnej na Androida.

Google Chrome na Androida dostaje nowe funkcje oparte na AI Gemini

Google poinformowało, że wkrótce mobilna wersja przeglądarki Chrome na Androida otrzyma nowe funkcje oparte na zaawansowanych modelach sztucznej inteligencji Gemini 3.1. Firma twierdzi, że zmieni to sposób korzystania z aplikacji i dla użytkowników będzie to jeszcze wygodniejsze.

Najważniejszą nowością wydaje się spersonalizowany asystent przeglądania. Jego zadaniem będzie zrozumienie kontekstu wyświetlanych stron internetowych i na tej podstawie dostarczanie szczegółowych informacji. Dotknięcie przycisku ze skrótem do Gemini pozwoli na zadawanie pytań i szybkie uzyskiwanie odpowiedzi. Ponadto funkcja ma działać na zasadzie łącznika z innymi aplikacjami Google, co przykładowo pozwoli na dodawanie nowych pozycji w Kalendarzu.

Dzięki Nano Banana Google Chrome na Androida wygeneruje graficzne podsumowania stron. Google materiały prasowe

Dzięki integracji z Nano Banana aplikacja Google Chrome na Androida pozwoli szybko przekształcać obrazy lub tworzyć wizualne podsumowania treści znalezionych na stronach. Nowością jest również automatyczne przeglądanie, co pozwoli na wykonywanie różnych zadań. Na przykład na znajdowanie miejsc na podstawie informacji zawartych w biletach.

Kiedy nowe funkcje AI w przeglądarce Google Chrome na Androida?

Wspomniane nowości będą udostępniane za kilka tygodni, ale ich wdrażanie ma odbywać się etapami. Użytkownicy aplikacji mobilnej Chrome ze Stanów Zjednoczonych otrzymają je pod koniec czerwca. Natomiast funkcja automatycznego przeglądania trafi do subskrybentów Google AI Pro oraz Ultra.

Do działania wymagane będzie urządzenie pracujące pod kontrolą systemu Android 12 lub nowszej wersji platformy. Gigant z Mountain View precyzuje, że wszystkie funkcje są oparte na tych samych zabezpieczeniach, które występują na komputerach stacjonarnych. Ponadto opcja automatycznego przeglądania ma generować przejrzyste komunikaty z prośbą o wyrażenie zgody na podejmowane działania.

