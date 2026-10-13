Google Fitbit Edge oficjalnie. Znamy ceny i specyfikację opaski

W skrócie Google Fitbit Edge to nowa opaska wyposażona w 1,34-calowy ekran AMOLED i baterię zapewniającą do siedmiu dni pracy na jednym ładowaniu.

Ceny podstawowej wersji urządzenia wynoszą 179,99 dolarów, a edycja specjalna sygnowana nazwiskiem Stephena Curry'ego kosztuje 219,99 dolarów.

Urządzenie wykonano z aluminium z recyklingu, posiada wbudowany GPS, moduł Bluetooth 5.4 oraz funkcje monitorowania pulsu, natlenienia krwi i EKG.

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Google zapowiedziało nowe urządzenie naręczne o nazwie Fitbit Edge, które plasowane jest między droższymi smartwatchami a tańszymi opaskami bez wyświetlacza. Zobaczmy sobie ceny urządzenia oraz jego specyfikację techniczną.

Ceny Google Fitbit Edge i dostępne wersje

Google Fitbit Edge to opaska dla aktywnych, której cena w Stanach Zjednoczonych została ustalona na poziomie 179,99 dol., czyli około 700 złotych. Tanio nie jest i do wyboru są cztery wersje: wykończenia aluminiowe w kolorach czarnym, srebrnym i pirytu oraz szampańskiego złota.

Przygotowano także specjalną edycję Google Fitbit Edge o nazwie Stephen Curry Special Edition w cenie 219,99 dol., czyli około 862 złotych. Obecnie trwa przedsprzedaż. Rynkową dostępność zaplanowano na 27 października.

Nowa opaska nie jest na razie dostępna w Polsce i nie wiadomo, kiedy to może się zmienić. Można jednak rozejrzeć się za tańszymi alternatywami. Na przykład Xiaomi Smart Band 11 Active za jedyne 139 złotych czy Huawei Band 10 w podobnej cenie.

Specyfikacja techniczna opaski Google Fitbit Edge

Opaska Google Fitbit Edge ma 1,34-calowy ekranik AMOLED-owy z funkcją Always-on display. Następnie mamy baterię, która według deklaracji producenta ma zapewnić nawet siedem dni pracy. Pojemność akumulatora to 65 mAh, a ładowanie do 100 proc. trwa około 90 minut. Po 5 minutach urządzenie powinno działać nawet cały dzień.

Pod obudową znajduje się chip Ambiq AP5 MCU oraz 64 MB wbudowanej pamięci flash NOR. Następnie mamy Bluetooth 5.4, który odpowiada za łączność bezprzewodową z innymi urządzeniami czy wbudowany odbiornik GPS/Galileo. Urządzenie ma wymiary 39,22 x 25,56 mm i waży 17,7 g (bez paska). Całość wykonano z aluminium w 100 proc. pochodzącego z recyklingu.

Google Fitbit Edge ma też optyczny pulsometr, jest w stanie wykonać proste badanie EKG czy zmierzyć poziom natlenienia krwi i temperaturę na nadgarstku. Obudowa jest wodoszczelna na poziomie 5 ATM. Gadżet współpracuje z telefonami z Androidem (11+) oraz iOS (16.4+).



