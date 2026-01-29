Google Chrome to zdecydowanie najpopularniejsza przeglądarka internetowa. Zarówno na telefonach, jak i komputerach. Na koniec 2025 r. jej udział w ujęciu globalnym wynosił ponad 71 proc. (za StatCounter). Teraz dowiadujemy się, że aplikacja zamienia się w asystenta AI.

Google Chrome asystentem AI dzięki integracji z Gemini 3

Google ogłosiło duże zmiany obejmujące przeglądarkę internetową Chrome, którą zintegrowano z modelami sztucznej inteligencji opartymi na Gemini 3. Wśród nowości pojawia się panel boczny, Nano Banana, inteligencja osobista i funkcja automatycznego przeglądania.

Panel boczny z Google Chrome daje szybki dostęp do asystenta AI z poziomu dowolnej karty. W ten sposób można szybko skorzystać z różnych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Są to m.in. porównania zawartości z witryn, sprawdzanie harmonogramów oraz podsumowania wielu recenzji.

Kolejną nowością jest integracja z Nano Banana, co pozwala na transformacje obrazowe z poziomu bocznego paska. Następnie mamy integrację z aplikacjami firmy. Dotyczy to Gmaila, Kalendarza, YouTube, Map, Google Shopping czy Flights. Dzięki temu można przeprowadzać różne czynności z użyciem Gemini bez potrzeby opuszczania Chrome'a.

Inteligencja osobista i automatyczne przeglądanie w Google Chrome

Inteligencja osobista to kolejna nowość dla Google Chrome, która zostanie wprowadzona do popularnej przeglądarki internetowej w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Pozwoli to na wykonywanie różnych zadań z użyciem AI, które będą oparte na spersonalizowanej zawartości. Na przykład naszych wiadomościach tekstowych.

Natomiast automatyczne przeglądanie pozwoli zautomatyzować wybrane zadania. Tutaj Google wymienia:

Wyszukiwanie lotów, hoteli i harmonogramów podróży

Wypełnianie formularzy online i zarządzanie subskrypcjami

Identyfikacja produktów na zdjęciach

Logowanie się do kont za pomocą menedżera haseł Google

Funkcja będzie dostępna tylko dla subskrybentów pakietów Google AI Pro i Ultra. W najtańszej opcji Plus jej zabraknie. Gemini w Chromie dostępne jest w przeglądarce dla Windows, macOS oraz dla Chromebooków, ale tylko w Stanach Zjednoczonych. Natomiast automatyczne przeglądanie wprowadzono w wersji zapoznawczej. Również tylko na tym jednym rynku. Informacji o dostępności nowości w Polsce na razie nie ma.

