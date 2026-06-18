W skrócie Google Home Speaker to kompaktowy i funkcjonalny głośnik zaprojektowany z myślą o integracji z asystentem Gemini w domu.

Głośnik kosztuje 99,99 dolarów w Stanach Zjednoczonych lub 99 funtów w Wielkiej Brytanii i nie został jeszcze oficjalnie udostępniony w Polsce.

Urządzenie umożliwia naturalną konwersację z Gemini, oferuje kilka wersji kolorystycznych, współpracuje z Google TV Streamer 4K i wymaga subskrypcji Google Home Premium do korzystania z zaawansowanych funkcji.

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Google zapowiedziało Gemini dla domu w zeszłym roku. Teraz gigant z Mountain View wprowadza do oferty urządzenie, które stworzono z myślą o nowej platformie. Tym gadżetem jest głośnik Google Home Speaker. Ile kosztuje i co oferuje?

Ceny Google Home Speaker i kiedy nowy głośnik w Polsce?

Google Home Speaker jest już dostępny w przedsprzedaży na wybranych rynkach i trafi do sklepów jeszcze w tym miesiącu. Cena w Stanach Zjednoczonych została ustalona na 99,99 dol. Rynkowa premiera odbędzie się 25 czerwca.

W Polsce nowego głośnika na razie nie ma, ale można go znaleźć na brytyjskiej stronie producenta. Cena w Wielkiej Brytanii została ustalona na poziomie 99 funtów. Można więc zakładać, że w naszym kraju trzeba będzie zapłacić około 500 złotych. To cena zbliżona do konkurencyjnego HomePoda Mini od Apple. Na razie nie ma informacji o dostępności tego sprzętu na terenie Polski.

Głosnik Google Home Speaker dostępny jest w czterech kolorach obudowy. Google materiały prasowe

Do wyboru jest kilka wersji kolorystycznych obudowy. Są to czarny, porcelanowy, jasnozielony oraz czerwony. Całość pokrywa specjalna tkanina dzianinowa 3D.

Google Home Speaker to głośnik dla Gemini do domu

Głośnik Google Home Speaker został stworzony przede wszystkim do interakcji ze sztuczną inteligencją producenta. Urządzenie ma zapewnić naturalną konwersację z Gemini dla domu. Do wyboru jest 10 różnych głosów asystenta cyfrowego.

Gemini dla domu ma pozwolić na prowadzenie wygodnych interakcji z AI Google w mieszkaniu i wykonywać różne zadania. W ten sposób można na przykład dodać zadanie do kalendarza czy zapalić światła. Jednak najwięcej możliwości oferowanych jest w ramach płatnej subskrypcji Google Home Premium, gdzie będzie można na przykład liczyć na generowanie raportów w trakcie nieobecności mieszkańców.

Nowy głośnik ma podświetlany pierścień, który sygnalizuje nasłuchiwanie użytkownika. Ponadto ma zapewniać dobrej jakości dźwięk. Urządzenie współpracuje z przystawką Google TV Streamer 4K i w ten sposób umożliwia połączenie dwóch głośników w parę stereo.





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