Google ogłasza mnóstwo nowości dla Androida Auto. Wśród nich widżety
Android Auto zyskuje na popularności i Google ogłosiło dziś wiele nowości, które trafią do platformy dla samochodów. To jeszcze większa integracja ze sztuczną inteligencją Gemini, lepsze Mapy Google czy wsparcie dla widżetów. Ponadto nowe Android Auto lepiej wykorzystuje dostępne w pojazdach formaty ekranów.
Tegoroczna edycja Android Show przyniosła nam Gemini Intelligence, ale to nie wszystko Google zaprezentowało liczne nowości dla własnej platformy dla samochodów, czyli Android Auto. Co nowego dostaną w niedługim czasie kierowcy?
Android Auto dostaje wyczekiwane widżety i lepsze Mapy Google
Jedną z najważniejszych nowości w Android Auto jest wsparcie dla widżetów, które doskonale znamy z telefonów z systemem Google. Po latach taka funkcja trafia także na ekrany montowane w samochodach. W ten sposób kierowcy będą mogli uzyskiwać informacje z wielu aplikacji jednocześnie na jednym wyświetlaczu.
Widżety z Android Auto przypominają te, które znamy z telefonów. Ponadto Google chwali się wprowadzeniem Material 3 Expressive, co wiąże się z designem i lepszymi animacjami, tapetami czy fontami na ekranie w samochodzie.
Przy okazji dodano wsparcie dla różnych formatów wyświetlaczy montowanych w samochodach. Dziś mają one przeróżne kształty w postaci trapezów, rombów czy nawet owalów. Android Auto będzie w stanie poprawnie wyświetlać zawartość na dowolnym z nich.
Natomiast w aplikacji Mapy Google pojawia się jedna z najważniejszych nowości od lat. Mowa o Immersive Navigation, czyli funkcji wprowadzającej widok 3D dla budynków, wiaduktów czy ukształtowania terenu.
Gemini Intelligence w trasie i filmy w Android Auto podczas postoju
Sztuczna inteligencja już dziś jest dostępna w Android Auto, ale Google zamierza wnieść ją na nowy poziom. Ma to nastąpić później w tym roku, gdy pojawi się głębsza integracja z Gemini Intelligence. Nowy pakiet funkcji AI wymaga zgodnego telefonu i będzie można z niego korzystać także w połączeniu z informacjami dostępnymi podczas jazdy.
Natomiast podczas postoju Android Auto w końcu pozwoli oglądać filmy w jakości HD na ekranie aut. Będzie to możliwe w aplikacji YouTube i wielu innych. Google przekazała, że takie rozwiązanie ma być dostępne w samochodach marek BMW, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Mahindra, Mercedes-Benz, Renault, Skoda, Tata czy Volvo.
Przy okazji zapowiedziano wsparcie dla dźwięku przestrzennego Dolby Atmos, który w pierwszej kolejności trafi do aut marek BMW, Genesis, Mahindra, Mercedes-Benz, Renault, Skoda, Tata oraz Volvo. Ponadto aplikacje typu Spotify i YouTube zostaną udoskonalone, co pozwoli na łatwiejsze korzystanie z nich w trakcie jazdy.