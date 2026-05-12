Tegoroczna edycja Android Show przyniosła nam Gemini Intelligence, ale to nie wszystko Google zaprezentowało liczne nowości dla własnej platformy dla samochodów, czyli Android Auto. Co nowego dostaną w niedługim czasie kierowcy?

Android Auto dostaje wyczekiwane widżety i lepsze Mapy Google

Jedną z najważniejszych nowości w Android Auto jest wsparcie dla widżetów, które doskonale znamy z telefonów z systemem Google. Po latach taka funkcja trafia także na ekrany montowane w samochodach. W ten sposób kierowcy będą mogli uzyskiwać informacje z wielu aplikacji jednocześnie na jednym wyświetlaczu.

Widżety w Android Auto. Czekaliśmy na to latami. Google materiały prasowe

Widżety z Android Auto przypominają te, które znamy z telefonów. Ponadto Google chwali się wprowadzeniem Material 3 Expressive, co wiąże się z designem i lepszymi animacjami, tapetami czy fontami na ekranie w samochodzie.

Przy okazji dodano wsparcie dla różnych formatów wyświetlaczy montowanych w samochodach. Dziś mają one przeróżne kształty w postaci trapezów, rombów czy nawet owalów. Android Auto będzie w stanie poprawnie wyświetlać zawartość na dowolnym z nich.

Nowe Android Auto dostosowane jest do różnych formatów ekranów z samochodów. Google materiały prasowe

Natomiast w aplikacji Mapy Google pojawia się jedna z najważniejszych nowości od lat. Mowa o Immersive Navigation, czyli funkcji wprowadzającej widok 3D dla budynków, wiaduktów czy ukształtowania terenu.

Gemini Intelligence w trasie i filmy w Android Auto podczas postoju

Sztuczna inteligencja już dziś jest dostępna w Android Auto, ale Google zamierza wnieść ją na nowy poziom. Ma to nastąpić później w tym roku, gdy pojawi się głębsza integracja z Gemini Intelligence. Nowy pakiet funkcji AI wymaga zgodnego telefonu i będzie można z niego korzystać także w połączeniu z informacjami dostępnymi podczas jazdy.

Natomiast podczas postoju Android Auto w końcu pozwoli oglądać filmy w jakości HD na ekranie aut. Będzie to możliwe w aplikacji YouTube i wielu innych. Google przekazała, że takie rozwiązanie ma być dostępne w samochodach marek BMW, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Mahindra, Mercedes-Benz, Renault, Skoda, Tata czy Volvo.

Przy okazji zapowiedziano wsparcie dla dźwięku przestrzennego Dolby Atmos, który w pierwszej kolejności trafi do aut marek BMW, Genesis, Mahindra, Mercedes-Benz, Renault, Skoda, Tata oraz Volvo. Ponadto aplikacje typu Spotify i YouTube zostaną udoskonalone, co pozwoli na łatwiejsze korzystanie z nich w trakcie jazdy.

