Google ogłasza mnóstwo nowości dla Androida Auto. Wśród nich widżety

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Android Auto zyskuje na popularności i Google ogłosiło dziś wiele nowości, które trafią do platformy dla samochodów. To jeszcze większa integracja ze sztuczną inteligencją Gemini, lepsze Mapy Google czy wsparcie dla widżetów. Ponadto nowe Android Auto lepiej wykorzystuje dostępne w pojazdach formaty ekranów.

Ekran Android Auto z mapą Google i trasą, widoczne przyciski sterowania klimatyzacją samochodu.
Android Auto dostaje mnóstwo nowości. Lepsze Mapy, więcej Gemini i widżety.Abdulvahap Demirpexels.com

Tegoroczna edycja Android Show przyniosła nam Gemini Intelligence, ale to nie wszystko Google zaprezentowało liczne nowości dla własnej platformy dla samochodów, czyli Android Auto. Co nowego dostaną w niedługim czasie kierowcy?

Android Auto dostaje wyczekiwane widżety i lepsze Mapy Google

Jedną z najważniejszych nowości w Android Auto jest wsparcie dla widżetów, które doskonale znamy z telefonów z systemem Google. Po latach taka funkcja trafia także na ekrany montowane w samochodach. W ten sposób kierowcy będą mogli uzyskiwać informacje z wielu aplikacji jednocześnie na jednym wyświetlaczu.

Nawigacja samochodowa z zaznaczoną trasą na mapie miasta, powiadomienie o nowej wiadomości, odtwarzacz muzyki oraz panel sterowania inteligentnym domem z widocznymi opcjami dotyczącymi termostatu, drzwi i kamer.
Widżety w Android Auto. Czekaliśmy na to latami.Googlemateriały prasowe

Widżety z Android Auto przypominają te, które znamy z telefonów. Ponadto Google chwali się wprowadzeniem Material 3 Expressive, co wiąże się z designem i lepszymi animacjami, tapetami czy fontami na ekranie w samochodzie.

Przy okazji dodano wsparcie dla różnych formatów wyświetlaczy montowanych w samochodach. Dziś mają one przeróżne kształty w postaci trapezów, rombów czy nawet owalów. Android Auto będzie w stanie poprawnie wyświetlać zawartość na dowolnym z nich.

Trzy różne wyświetlacze w nowoczesnych samochodach, na których uruchomiona jest nawigacja z widoczną mapą miasta, sugerowanymi trasami, informacją o pogodzie oraz sterowaniem muzyką.
Nowe Android Auto dostosowane jest do różnych formatów ekranów z samochodów.Googlemateriały prasowe

Natomiast w aplikacji Mapy Google pojawia się jedna z najważniejszych nowości od lat. Mowa o Immersive Navigation, czyli funkcji wprowadzającej widok 3D dla budynków, wiaduktów czy ukształtowania terenu.

Gemini Intelligence w trasie i filmy w Android Auto podczas postoju

Sztuczna inteligencja już dziś jest dostępna w Android Auto, ale Google zamierza wnieść ją na nowy poziom. Ma to nastąpić później w tym roku, gdy pojawi się głębsza integracja z Gemini Intelligence. Nowy pakiet funkcji AI wymaga zgodnego telefonu i będzie można z niego korzystać także w połączeniu z informacjami dostępnymi podczas jazdy.

Natomiast podczas postoju Android Auto w końcu pozwoli oglądać filmy w jakości HD na ekranie aut. Będzie to możliwe w aplikacji YouTube i wielu innych. Google przekazała, że takie rozwiązanie ma być dostępne w samochodach marek BMW, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Mahindra, Mercedes-Benz, Renault, Skoda, Tata czy Volvo.

Przy okazji zapowiedziano wsparcie dla dźwięku przestrzennego Dolby Atmos, który w pierwszej kolejności trafi do aut marek BMW, Genesis, Mahindra, Mercedes-Benz, Renault, Skoda, Tata oraz Volvo. Ponadto aplikacje typu Spotify i YouTube zostaną udoskonalone, co pozwoli na łatwiejsze korzystanie z nich w trakcie jazdy.

Zobacz również:

Najlepsze aplikacje dla kierowców. Bez nich nie wyobrażam sobie jazdy autem.
Technologia

Najlepsze aplikacje dla kierowców. Bez nich nie wyobrażam sobie jazdy autem

Dawid Długosz
Dawid Długosz
"Wydarzenia": Wirtualna przewodniczka oprowadza po muzeum w ŁodziPolsat News

Najnowsze