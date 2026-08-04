Google Pixel 11 blisko. Przedsprzedaż ruszy zaraz po premierze

W skrócie Premiera nowych smartfonów Google Pixel 11 odbędzie się podczas konferencji Made by Google, która została zaplanowana na 12 sierpnia.

Dzięki specjalnym licznikom na stronach Google Store i Best Buy wiemy, że przedsprzedaż urządzeń ruszy prawdopodobnie jeszcze w dniu oficjalnej prezentacji.

Wraz z serią Pixel 11, obejmującą cztery modele, Google zaprezentuje także nowe smartwatche Pixel Watch 5, które pojawią się w dwóch różnych rozmiarach.

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Google szykuje się do premiery nowych smartfonów z serii Pixel 11, które zobaczymy w przyszłym tygodniu. Oficjalna konferencja Made by Google odbędzie się 12 sierpnia. Kiedy nowe telefony będzie można zamawiać?

Przedsprzedaż smartfonów Google Pixel 11 w dniu premiery

W tym roku firma nie zamierza wstrzymywać się z możliwością zamawiania nowych telefonów zbyt długo. Potwierdza to specjalny licznik, który został uruchomiony na stronach sklepów Google Store oraz Best Buy. Trwa tam odliczanie, które zakończy się 12 sierpnia, a więc w dniu oficjalnej prezentacji urządzeń.

To oznacza, że smartfon z serii Google Pixel 11 będzie można zamawiać od razu po oficjalnej prezentacji i wtedy poznamy ofertę. Oficjalne ceny nie są na razie znane, ale smartfony drożeją, co obserwujemy na rynku od miesięcy. Głównie z powodu rosnących kosztów produkcji przez wysokie ceny kości pamięci. Z pewnością podwyżki nie ominą też nadchodzących Pixeli.

Można jednak zakładać, że producent przygotuje jakąś ciekawą ofertę na start, gdzie będzie można nieco zaoszczędzić lub uzyskać jakieś gratisy. Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się rynkowa premiera telefonów. To szczegóły, na które musimy jeszcze poczekać.

Ze smartfonami Google Pixel 11 zobaczymy smartwatche Pixel Watch 5

Sierpniowa premiera Made by Google przyniesie nam nie tylko premierę smartfonów z serii Pixel 11. Rodzina obejmie cztery telefony i są to Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro XL oraz składany 11 Pro Fold. Zobaczymy także nowe smartwatche Pixel Watch 5 i powinny to być dwa modele w różnych rozmiarach.

Jedną z najciekawszych nowości w nadchodzących telefonach, którą producent już potwierdził, jest funkcja Pixel Glow. Będzie to specjalna dioda LED umieszczona na garbie w pobliżu aparatu fotograficznego święcącą na różne kolory. Jej dokładne przeznaczenie nie jest na razie znane, ale może być połączone z różnymi aplikacjami firmy.

Nowe smartfony oraz smartwatche Google kupimy oczywiście także w Polsce. Wspomniana data uruchomienia przedsprzedaży dotyczy jednak na razie tylko rynku amerykańskiego. W kraju być może poczekamy trochę dłużej.



