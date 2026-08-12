Google Pixel Tag oficjalnie. Znamy polską cenę

W skrócie Google wprowadziło na rynek nowy lokalizator Pixel Tag, który zadebiutował wraz ze smartfonami z serii Pixel 11 oraz zegarkami Pixel Watch 5.

Urządzenie o wymiarach 28 x 46,1 x 5,4 mm posiada certyfikat IP67, obsługuje technologię UWB, Bluetooth Channel Sounding oraz zasilane jest baterią CR2032.

Pixel Tag jest kompatybilny wyłącznie z systemem Android 9.0 lub nowszym i oferuje głęboką integrację z platformą Centrum lokalizacji Google.

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Google Pixel Tag to nowe urządzenie, które debiutuje wraz ze smartfonami z serii Pixel 11 oraz zegarkami Pixel Watch 5. To niewielki lokalizator, który jest podobny do Apple AirTag, ale został głęboko zintegrowany z ekosystemem Androida. Ile kosztuje i co oferuje ten gadżet?

Cena i specyfikacja techniczna lokalizatora Google Pixel Tag

Google Pixel Tag to nowy lokalizator, którego cena została ustalona na 149 złotych. Natomiast w zestawie 4 sztuk jest to 499 złotych. Data sprzedaży zostanie ogłoszona w późniejszym terminie. Dla porównania Apple AirTag 2. generacji kosztuje tyle samo. Natomiast Samsung Galaxy SmartTag można nabyć za mniej niż 100 złotych.

Nowy lokalizator jest niewielki. Jego wymiary to 28 x 46,1 x 5,4 mm. Całość waży (z baterią) 11,8 grama. Obudowa została wykonana z metalu oraz poliwęglanu i spełnia założenia normy ochronnej IP67. To oznacza, że z powodzeniem wytrzyma zanurzenie na głębokość 1 metra pod wodą przez 30 minut.

Lokalizator Google Pixel Tag. Google materiały prasowe

Energię dostarcza wymienna bateria CR2032, która powinna zapewnić działanie przez ponad rok. Producent zapewnił wsparcie dla UWB (Ultra Wideband) dla precyzyjnego lokalizowania czy Bluetooth Channel Sounding. Jest też wbudowany głośniczek oraz akcelerometr.

Lokalizator Google Pixel Tag dla urządzeń z Androidem

Firma w oficjalnych wymaganiach nowego urządzenia wspomina jedynie o kompatybilności z Androidem (w wersji 9.0 lub nowszej). To oznacza, że możliwości Google Pixel Tag w pełni będzie można wykorzystać jedynie w połączeniu z własną platformą. Systemu iOS nie wymieniono.

Nowy lokalizator zapewnia głęboką integrację z Centrum lokalizacji Google. To oznacza, że dostęp do poszczególnych Pixel Tagów będzie można uzyskiwać z poziomu tej platformy, gdzie będą dostępne różne opcje. W tym dokładnie lokalizowanie czy włączanie dźwięków.

Przy okazji Google wyjaśnia, że Pixel Tag został zaprojektowany z myślą o najwyższych standardach z zakresu prywatności. Jak dobrze pamiętamy, po premierze pierwszego AirTaga pojawiły się różne problemy, w tym ze stalkowaniem, które następnie trzeba było rozwiązywać zmianami wprowadzanymi wraz z aktualizacjami oprogramowania.



