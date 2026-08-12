Google Pixel Watch 5 oficjalnie. Ceny w Polsce i specyfikacja smartwatcha

W skrócie Google zaprezentowało zegarek Pixel Watch 5 w dwóch rozmiarach koperty, 41 mm oraz 45 mm, z ulepszonym wyświetlaczem AMOLED Actua o jasności 3000 nitów.

Ceny nowych zegarków w Polsce są wyższe w porównaniu do zeszłorocznych modeli.

Urządzenie napędza procesor Snapdragon W5 Gen 2, całość pracuje pod kontrolą systemu Wear OS 7 i oferuje funkcje takie jak pomiar EKG czy dostęp do Gemini.

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Wraz ze smartfonami Google Pixel 11 dziś odbyła się także premiera smartwatchy z serii Google Pixel Watch 5. Nowy zegarek kupimy także w Polsce i znamy ceny. Zobaczmy, ile zapłacimy za urządzenie.

Polskie ceny smartwatchy Google Pixel Watch 5

Zegarki Google Pixel Watch 5 są niestety droższe od poprzedników. Podwyżki odczujemy również w Polsce. Ceny nowych zegarków na nasz rynek prezentują się następująco.

Google Pixel Watch 5 41 mm Wi-Fi - 1799 złotych

Google Pixel Watch 5 45 mm Wi-Fi - 1949 złotych

Do wyboru są cztery kolory obudowy. To naturalne srebro, ciemny antracyt, ciepłe złoto i pirytowy. Ten ostatni jest nowością w palecie barw. W takiej opcji będzie można nabyć wyłącznie model w rozmiarze 41 mm.

Smartwatch Google Pixel Watch 5 z paskiem w kolorze oliwkowym. Google materiały prasowe

Przedsprzedaż nowych zegarków rusza 12 sierpnia. Natomiast rynkową premierę zaplanowano na 20 sierpnia.

Specyfikacja techniczna zegarków Google Pixel Watch 5

Nowe smartwatche ponownie są dostępne w dwóch rozmiarach i są to wersje z tarczami 41 oraz 45 mm. Obraz jest prezentowany na okrągłym wyświetlaczu AMOLED-owy Actua, który zapewnia zmienne odświeżanie w zakresie od 1 do 60 Hz. Jasność maksymalna to 3000 nitów. Do wyboru są rozmiary 1,2 lub 1,4 cala.

Pod obudową zegarków znajduje się procesor Snapdragon W5 Gen 2, a więc ten sam, który jest w Pixel Watch 4. Google nie zdecydowało się w zegarkach Pixel Watch 5 na najnowszy chip Qualcomma, który trafił do Samsunga Galaxy Watch 9. Energię dostarcza bateria o pojemności 332 mAh lub 465 mAh. W większym modelu ma ona zapewnić nawet 40 godzin typowej pracy i do 72 godzin w trybie oszczędzania energii.

Google Pixel Watch 5 ma także Wi-Fi 6, Bluetooth 6, NFC czy opcjonalny modem LTE dla łączności z sieciami komórkowymi. Obudowa spełnia założenia normy IP68 oraz 5 ATM. Na dane przeznaczono 64 GB wbudowanej pamięci.

Nowe smartwatche pracują pod kontrolą systemu Wear OS 7. Zegarek oferuje wygodny dostęp do Gemini czy możliwość umieszczania widżetów na ekranie zamiast dotychczasowych kafelków. Wśród dodatkowych funkcji warto wymienić mierzenie temperatury na nadgarstku czy możliwość przeprowadzenia prostego badania EKG.



