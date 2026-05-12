Google prezentuje laptopy Googlebook. Nowy wymiar pracy?

Google ponad 15 lat temu zaprezentowało Chromebooka, który wniósł świeży powiew na rynek komputerów przenośnych. Dziś w trakcie Android Show został zapowiedziany Googlebook - laptop, który zaprojektowano z myślą o Gemini Intelligence.

Google twierdzi, że Googlebook to laptop, który został stworzony z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu Gemini Intelligence, czyli nowego pakietu funkcji opartych na sztucznej inteligencji dla Androida.

W trakcie tworzenia komputera Google chciało osiągnąć kilka celów. Googlebook jest połączeniem odpowiedniego hardware z materiałami klasy premium oraz odpowiednim oprogramowaniem, które zapewnia dostęp do różnych funkcji.

Dużą rolę odgrywa tutaj rozwiązanie o nazwie Magic Pointer. W ten sposób można wywołać AI Gemini za pomocą ruchu kursora na ekranie. Funkcję stworzono we współpracy z zespołem Google Deepmind. Firma twierdzi, że to radykalnie zmienia sposób, w jaki korzysta się z komputera.

Laptopy Googlebook pozwolą także na tworzenie spersonalizowanych widżetów, co jest jedną z funkcji Gemini Intelligence. Komputery zapewniają głęboką integrację z ekosystemem Androida, co zapewni płynny przepływ zadań wykonywanych na telefonie i komputerze. W ten sposób będzie można także wygodnie przeglądać z poziomu laptopa pliki przechowywane na smartfonie.

Notebooki Googlebook mają zadebiutować jesienią br. Google współpracuje przy tym projekcie z wybranymi partnerami i wśród nich są firmy Acer, Asus, Dell, HP oraz Lenovo. Gigant twierdzi, że maszyny będą dostępne w różnych formach i rozmiarach, gdzie każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Ceny na razie nie są znane.

Przy okazji Google postanowiło wyróżnić laptopy Googlebook na rynku poprzez specjalny, podświetlany pasek umieszczony na pokrywie. Firma twierdzi, że element jest nie tylko ładny, ale też funkcjonalny.

