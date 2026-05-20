Tegoroczna konferencja Google I/O 2026 przyniosła lawinę nowości. W trakcie wydarzenia gigant z Mountain View zaprezentował nowy system operacyjny dla smartwatchy, czyli Wear OS 7. Zobaczymy, co nowego wprowadza najnowsza platforma dla zegarków.

System Wear OS 7 z Gemini Intelligence i widżetami

Google wraz z Wear OS 7 idzie w kierunku, który obrał także w przypadku innych wersji własnego oprogramowania, a więc stawia na sztuczną inteligencję. Najważniejszą nowością w systemie operacyjnym dla zegarków jest integracja z Gemini Intelligence, które zaprezentowano wcześniej w tym miesiącu podczas The Android Show.

Wear OS 7 wprowadza nowe interfejsy API dla deweloperów, które związane są z Gemini Intelligence i w ten sposób twórcy oprogramowania mogą tworzyć lepsze integracje ze sztuczną inteligencją Google, w tym związane z automatyzacją różnych zadań.

Widżety to jedna z najważniejszych nowości w systemie Wear OS 7. Google materiały prasowe

Następnie mamy widżety, które zastępują dotychczasowe kafelki obecne na smartwatchach z systemem Google. Zapewniają one więcej opcji z zakresu personalizacji i mogą prezentować dodatkowe informacje. Pod tym względem funkcjonalność zbliża się do smartfonów. Co ważne, użytkownicy będą mogli tworzyć własne widżety z wykorzystaniem sztuczne inteligencji. Podobne rozwiązanie będzie dostępne na telefonach z Androidem 17.

Ostatnią z nowości wartych uwagi jest wsparcie dla funkcji Live Updates, którą również znamy z Androida. W ten sposób smartwatche będą mogły wyświetlać na ekranie blokady informacje na żywo. Przy okazji Google zapowiada do 10 proc. lepszy czas pracy na baterii w porównaniu do Wear OS 6.

Kiedy premiera Wear OS 7 na smartwatche?

Google nie podało dokładnej daty premiery Wear OS 7. Na razie deweloperzy mogą wypróbować wczesną wersję poglądową nowej platformy w postaci emulatora, co pozwoli na rozpoczęcie prac związanych z przystosowaniem ich aplikacji pod kątem nowych funkcji.

Premiera nowego systemu operacyjnego dla smartwatchy ma odbyć się później w tym roku. W pierwszej kolejności aktualizacja trafi pewnie na zegarki z serii Google Pixel Watch, a potem także na urządzenia innych marek.





