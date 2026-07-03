Google testuje kontrowersyjne reCAPTCHA. Każe machać rękami przed ekranem

W skrócie Google prowadzi testy nowej metody weryfikacji reCAPTCHA, która polega na wykonywaniu gestów dłońmi przed kamerą urządzenia.

Nowy mechanizm opiera się na uczeniu maszynowym analizującym 21 punktów na dłoni, a Google deklaruje, że przechwytywane obrazy i dźwięki nie są rejestrowane ani zapisywane.

Użytkownicy mogą zrezygnować z dostępu do kamery i skorzystać ze starszych metod weryfikacji, a sam mechanizm ma już pierwsze błędy umożliwiające jego obejście.

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Już dziś mechanizmy weryfikacyjne reCAPTCHA potrafią być dużym utrudnieniem podczas korzystania z internetu. Wybieranie obiektów z niewyraźnych obrazków na siatce czy przepisywanie znaków, z których połowa jest nieczytelna. Wszystko po to, aby udowodnić, że jest się człowiekiem. To wszystko już znamy, ale Google postanowiło rozpocząć testy nowej metody i ta wydaje się kontrowersyjna.

Google testuje mechanizm weryfikacji reCAPTCHA oparty na rozpoznawaniu ruchu rąk

Gigant z Mountain View przygotował nowy mechanizm reCAPTCHA, który tym razem bazuje na rozpoznawaniu ruchu rąk. Oczywiście w tym celu należy zezwolić na wykorzystanie kamery urządzenia, która przechwyci obraz i następnie sprawdzi, czy zadanie zostało wykonane prawidłowo. Jak to dokładnie działa?

Google w ramach testów nowego mechanizmu prosi o wykonanie konkretnych ruchów czy gestów z użyciem rąk. Te następnie są analizowane poprzez funkcję opartą na uczeniu maszynowym, która jest w stanie rozpoznać 21 różnych punktów.

Co z prywatnością? Google twierdzi, że przechwytywane w ten sposób obrazy nie są nagrywane i ponadto nie są zbierane żadne dane, które mogłyby posłużyć do skojarzenia tożsamości użytkownika. Podobnie jest z dźwiękiem, który nie jest w żaden sposób rejestrowany. Po procesie weryfikacji wszystkie dane są usuwane.

Nowy system weryfikacji reCAPTCHA od Google nie jest doskonały

Na szczęście Google nie zmusza nikogo do korzystania z takiej metody. Jest to jedna z możliwości na weryfikację w ramach dostępnych mechanizmów reCAPTCHA. Niewyrażenie zgody na dostęp do kamery urządzenia skutkuje w taki sposób, że można korzystać z wcześniej dostępnych metod (na przykład opartych na rozpoznawaniu obrazków).

Poza tym nowa funkcja z pewnością nie jest pozbawiona wad i wymaga dopracowania. Pierwsi użytkownicy odkryli już sposoby na obchodzenie tego typu metody i jest to możliwe m.in. z wykorzystaniem zdjęć stockowych. Zresztą zobaczcie to sami na poniższym wideo.

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Sam mechanizm CAPTCHA z czasem zostanie zastąpiony przez inne rozwiązania. Dążą do tego m.in. firmy Cloudflare, Google, Mozilla i Microsoft, które w czerwcu wspólnie zaproponowały Private Access Control Tokens (PACT), czyli kryptograficzny system będący odpowiedzią na dzisiejsze problemy. Już dziś około 58 proc. żądań HTTP w całym internecie pochodzi od botów.



